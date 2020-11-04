В Украине может появиться новая "черная зона" карантина

Властями рассматривается вариант внедрения новой карантинной зоны – кроме красной, оранжевой, желтой и зеленой может появиться еще условно названа «черная», в которой будет полный локдаун.

Об этом сообщает телеграм-канал шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

"Критерии все еще разрабатывают, но основная – полная заполняемость койко-мест. В черной зоне будет полный локдаун с остановкой всего, - объяснила Соня Кошкина. - Пока ее условное название – "черная зона".

Решение относительно этого готовится к имплементации после совещания в Офисе президента, которое состоится в понедельник.

В то же время не рассматривают возможность внедрения повторного полного локдауна, поскольку это крайне негативно ударит по экономике.

Кроме того, известно, что власть действительно рассматривает вариант так называемого карантина выходного дня. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины. Маркеты строительных и других товаров также ограничат в работе.