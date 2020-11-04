Коронавирус ставит рекорды не только в Украине: тревожные новости из США и Европы

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире выросло за неделю более чем на 3,3 млн человек. В США, Британии и Франции побили весенне-летние рекорды заболеваемости и смертности, Италия готовится к карантину.

Об этом 4 ноября сообщает The Guardian.

Наибольший прирост заболеваемости с 26 октября по 1 ноября был отмечен в Европейском регионе. На него приходится половина (более 1,7 млн) новых случаев заражения коронавирусом. Также в Европе за последнюю неделю на 46% увеличилась смертность от коронавируса.

Во Франции за неделю зафиксировали 275 866 зараженных - это рекордное количество с 15 апреля.

В Британии от коронавируса умерло уже более 47 тысяч человек, и ежедневные показатели смертности достигли пика за последние пять месяцев с мая 2020 года.

В США с COVID-19 госпитализировали уже более 50 тысяч человек, что поставило рекорд за последние три месяца.

В Италии регистрируют уже более 28 тысяч случаев заражения и 350 смертей в сутки, из-за чего власти собираются вводить карантин.

Как сообщал "Телеграф", сегодня и Украина побила антирекорд, - за сутки более 9,5 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.