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Пандемия COVID-19: Украина значительно снизила импорт товаров

Пандемия COVID-19: Украина значительно снизила импорт товаров
13:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com
С начала года товарооборот Украины составил более 55,4 млрд долларов. Импорт по сравнению с прошлым годом уменьшился на 4,2 млрд долларов, экспорт уменьшился на 2,1 млрд долларов. Об этом гласят данные Государственной таможенной службы.

"За январь-июль 2020 года товарооборот Украины составил 55,48 млрд долларов. В Украину импортировали товаров на более 28,8 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 4,2 млрд долларов или на 13%)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что экспортировали из Украины на 26,6 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 2,1 млрд долларов или 7%). Отрицательное сальдо составило 2,2 млрд долларов.

"Больше всего импортировали товаров из стран ЕС - 43% от общего количества. Из стран СНГ - 16%, и из других стран - 41%. Экспортируется в ЕС - 37% товаров от общего количества, в страны СНГ - 13%, остальные 50% - в остальные", - добавили в сообщении.

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Как известно, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что амбициозная задача и цель Украины - рост товарооборота со странами АСЕАН до 5 млрд долларов.

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Украина, Импорт, Товарооборот.

Автор:

Телеграф
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