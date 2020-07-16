Впервые за 5 лет: Украина побила рекорд по импорту газа

В пресс-службе ОГТСУ рассказали, что Украина побила собственный пятилетний рекорд по импорту газа.

ООО "Оператор ГТС Украины" с начала года протранспортировал по заказу своих клиентов 8,056 млрд куб. м природного газа, что на четверть больше за тот же период в прошлом году и является рекордным показателем за последние 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"В частности, из Польши - 1,043 млрд куб. м, из России - 4,605 млрд куб. м, из Венгрии - 2,408 млрд куб. м. 54% от всех объемов были импортированы в Украину через виртуальный реверс, который стал доступен с началом 2020 года. А именно: из Польши - 1,0 млрд куб. м, из Венгрии - 1,3 млрд куб. м, из России - 219 млн куб. м", - говорится в сообщении

Из импортируемых объемов 56%, или 4,5 млрд куб. м, были направлены в подземные газохранилища для хранения на "таможенном складе". Из них 36% поступили в режиме shorthaul.

"За первую половину июля объемы импорта составили 1,026 млрд куб. м, что на 21% (или 175 млн куб. м) больше, чем аналогичный показатель прошлого года. Такое повышение импорта связано со значительным ростом спроса со стороны европейских компаний на хранение газа в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад". По причине заполненности европейских хранилищ и привлекательные тарифы и услуги, в этом году Украина бьет рекорды по закачке газа в ПХГ и делает важный шаг к становлению как европейского газового хаба", - отметили в ОГТСУ.

По состоянию на сегодня голубое топливо поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.