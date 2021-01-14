Что лучше купить - квартиру или машину? Михаил Кухар о налогах, инвестициях и перспетиктивах в 2021 году

Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар рассказал "Телеграфу" о позитиве и негативе корона-кризисного 2020 года, порадовал прогнозом на 2021 год, пояснил ситуацию с теневой экономикой и «проблемой Гетманцева», а также дал советы украинцам, как приумножить свои сбережения.

- Как и (почему именно так) Украина прошла кризисный 2020 год?

- Никто бы не сказал в начале года, что Украина так успешно пройдет 2020, который март казался всем концом света. Правда же в том, что это первый и пока единственный экономический кризис, который не сопровождался у нас финансово-банковским. Прошлый год Украина прошла без глубокой девальвации (курс держался в коридоре 27-29 грн за доллар), без бегства вкладчиков банков, без банкопада, как во время кризисов 2008, 2014-15. Сказалось технологическое развитие украинской банковской системы. Вкладчики через мобильные телефоны, благодаря удобным программам, переводили гривны в доллары, не забирая деньги из банков.

Еще хорошие новости – значительно подешевели энергетические ресурсы, мы сэкономили на нефти и газе, которые импортируем. Экономия составила 5,7 млрд. долларов. Они остались в резервах Нацбанка, на рынке. Это, по сути, еще один кредит МВФ.

При этом цены на украинский экспорт не сильно упали. Металл, руда даже выросли.

В марте-мае импорт упал на 40-50%, а максимальная глубина падения экспорта в прошлом году составила 20% (в среднем падение составило 7-8%, по сравнению с 2019-м).

Весной в Украине впервые за долгое время наблюдался позитивный торговый баланс. Да и в целом по итогам года мы получили позитивный платеж баланс, который Ukraine Economic Outlook оценивает примерно в 1,5 млрд долларов. Он был бы больше, если бы НБУ не выкупил 4 млрд долларов в резервы. В итоге те выросли на 2 млрд долларов. Еще 2 млрд долларов Нацбанк направил на внешние платежи. Так что год получился хоть и кризисным, но не таким плохим, как мог бы быть… А мог быть еще лучше – для миллионов украинцев.

– Что этому помешало?

- То, что из четырех антикризисных рекомендаций, которые МВФ дал всем странам, Украина выполнила лишь одну. А именно – усиленное финансирование инфраструктурных проектов, расширение госинвестиций в данное направление. Но всё это у нас произошло за счет программы «Большое строительство», которая была запущена до кризиса. Просто Минфин потом расширил ассигнования на нее, благодаря чему уменьшилось падение ВВП в прошлом году. Если бы не это, падение ВВП еще в 4-м квартале составило бы 11% (по итогам января-ноября 2020 года Минэкономики оценивает падения ВВП Украины на уровне 4,7% - ред.)

- Какие рекомендации МВФ были у нас проигнорированы?

Первая – выплаты по упрощенной процедуре всем, кто временно потерял работу из-за локдауна. К примеру, американцы получали чек на 1200 долларов. Понятно, что у нас нет таких ресурсов. Но могли бы выплачивать те же 5 тысяч гривен, как предлагал в свое время глава МВД Арсен Аваков. Такой ход повысил бы внутренний спрос, поддержал бы людей. Но этого так и не было сделано.

Вторая мера – безусловные кредитные каникулы на время локдауна, который у нас продлился три месяца. Это должно было касаться и выплат процентов, и выплат по основному телу кредитов. И для физических лиц, и для предпринимателей (особенно малого бизнеса, у которого выплаты по кредитам – зачастую треть выручки). У нас на это тоже не пошли…

Третья рекомендация МВФ – снижение налогов или налоговые каникулы. Учитывая, что Гетманцев (депутат от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев – ред.) - жесткий противник любого снижения налогов, а также то, что он, похоже, имеет бОльшее влияние на президента, чем Кабмин, этой меры у нас также не ввели.

А ведь для этого были все возможности. В марте, когда к нам приехала миссия МВФ, она пояснила, что мы можем себе позволить инфляцию в 8%. То есть, можно было использовать 300 млрд грн.

По подсчетам нашей группы, если бы украинцам разрешили не платить за время локдауна по кредитам – пришлось бы потратить всего 4,5 млрд. в месяц. То есть, около 15 млрд за три месяца локдауна. Могли бы выжить сотни бизнесов, которых не стало! Это поддержало бы экономику, не так бы обрушило внутреннее потребление.

Все эти шаги сделали индустриально-развитые страны (США, Великобритания, страны ЕС, даже Грузия). Но не Украина…

- Вы в своих интервью называете налоговые и фискальные инициативы Гетманцева антиреформами. Почему?

- Очевидно, что если ввести абсурдные регуляции, не факт, что буде больше налогов. Но факт, что будет больше проблем у предпринимателей. А самих предпринимателей – меньше. Легальных, так точно.

Через месяц-полтора Ukraine Economic Outlook обнародует свои расчеты по стоимости инициатив Гетманцева для экономики. Делаем исследование с рядом коллег. Страна должна понимать, что теряет, когда такие люди принимают важные решения.

Все 25 лет законодательство Украины было некомфортным для бизнеса. Были надежды, что это измениться с приходом новой власти. Тем более, что звучали соответствующие обещания.

На деле же у нас усиливается фискальное давление, вводятся новые налоговые инициативы, происходит ухудшение бизнес-климата.

В Вашингтоне существует две сотни аналитических центров, которые просчитывают последствия любых политических решений. В Украине такой культуры, к сожалению нет. И она не развивается. А ведь для макроэкономки важен подход: 7 раз отмерь, один – отрежь.

Мы весь прошлый март кричали, что нужны кредитные каникулы для украинского бизнеса. Но в Украине не сделали даже движения в эту сторону. А ведь насколько бы прибавилось популярности у тех же властей, если бы вовремя сделали соответствующие шаги. Для НБУ это стоило бы копейки. Речь ведь не о том бы шла, чтобы кому-то подарить деньги. Это могло бы рефинансирование. Но ничего этого сделано не было…

- Гетманцев, аргументирует свои налоговые инициативы (в том числе желание охватить весь бизнес кассовыми аппаратами - РРО) тем, что огромная часть украинской экономики якобы находится в тени. Действительно ли это так – и почему?

- Теневая экономика никогда не была следствием деятельности бизнеса. Она, по классике, всегда - следствие не слишком грамотного управления экономикой со стороны правительства. Если правительство пережимает с налогами, устраивает «налоговые десанты», создает ненужное, усложненное регулирование, то бизнес уходит в тень.

В Грузии, Сингапуре созданы идеально упрощенные условия ведения бизнеса. Посмотрите на их экономику – и на нашу…

Никто не хочет сесть в тюрьму, сэкономив 1-2-3% при уплате от налогов. Но если речь идет о десятках процентов, экономика уходит в тень. И существование теневой экономики, ее процента, это градусник который показывает, до какой степени украинская экономика недореформирована, в том числе касательно либерализации.

Согласно методике классика мировой экономики Дэнни Кауфмана (по ней, используя ряд перекрестных методик, делают соответствующие расчеты Мировой банк и МВФ), в Украине теневая экономика за последние десять лет уменьшилась с 43 до 31%. Треть экономики в тени это – огромный процент. И пока мы не будем двигаться в сторону снижения налогов и фискализации, как весь мир, у нас будет существовать теневая экономика.

Кстати, есть сегмент украинской экономики, где нет тени. Знаете какой? Это купля-продажа квартир – многомиллионный (в долларах США) рынок, где есть понятные 0,5% госпошлины. И никаких больше налогов и сборов. И покупатель, и продавец чисты перед налоговым законодательством, потому что «в черную» оформлять, пытаясь сэкономить на таком проценте – себе дороже…

Когда есть быстрая, удобная система регистрации сделок, без монополии государства (этом может сделать любой частный нотариус), невидимая рука рынка делает свое дело. Есть один прозрачный налог. И есть огромные поступления в казну.

А есть, к сожалению, такие сектора экономики, где налоги не могут подсчитать даже супербухгалтера, столько всевозможных регуляций. И столько силовиков и не только, которые видят свою «долю».

- А есть налог, который нам стоило бы ввести?

- Есть. Это налог на выведенный капитал (НнВК), который ввели у себя наши соседи – грузины, эстонцы, поляки. Суть идеи – тренд на снижение налога на прибыль. У нас он составляет 18%, тогда как во всем мире его снижают.

Суть НнВК (кстати, он был записан в президентской программе Зеленского), что с денег, которые вы реинвестируете в свою компанию (создавая там новые рабочие места, покупая новое оборудование), не платится налог на прибыль.

Весной 2020 появились сообщения, что президент срочно собирается внести законопроект о НнВК в парламент. Но этого так и не случилось…

- Почему в Украине такие дорогие кредиты? Как изменить ситуацию?

- Есть такой термин – монетизация ВВП. То есть, денежная масса, которая обслуживает экономику. В сложные годы мы потеряли более 100 банков. Количество денег упало с 60 до 34%. Тогда как в той же Польше этот показатель - 80%, в США - 90%. То, что происходит у нас - это называется денежный голод. Деньги такой же товар, цена на баланс спроса и предложения.

Должен отметить, что НБУ в прошлый кризисный год увеличил монетизацию на 4%, это существенно. И возможно, мы можем поднять ее до 40%. Но тот же ВВП упасть за год может 50%, а чтобы вырасти так, нужны десятки лет. Есть болезни, для лечения которых требуется время. Так и с болезнью экономики. Демонетизация ВВП началась у нас в 90-е. Потом были череда кризисов, последствия 2-х лет горячей фазы войны… Всё это расхлебываем до сих пор.

Отсюда – и дорогие кредиты. Чтобы банк кому-то дешево дал кредит, он должен дешево взять депозит, понимать, что риск невозврата – низкий. У нас же 48% кредитов банковской системы Украины (а недавно было 51%, тогда как нормальным считается до 10% невозврата) имеют статус безнадежных к возврату. То есть, половины балансов банков не существует. И потому банки будут максимально стараться компенсировать эти убытки.

- Что и почему ждет украинскую экономику и финансовую систему в 2021 году?

- МВФ и Всемирный банк считают, что мировая экономика вырастет на 5,3%. За 20 лет такого радужно прогноза не могу припомнить. В Украине же, согласно прогнозу нашей группы, реальный ВВП вырастет минимум на 6%, а в долларах США при наихудшем сценарии – на 16% (при хорошем – на 20%), составив 168 млрд долларов на конец 2021 года. Для сравнения – 2019 год окончили с ВВП 154 млрд долларов, в 2020-м – 146 млрд.

Объяснение простое – Украину ждет серьезный приток иностранной валюты. По умеренно пессимистичному сценарию, он составит 5 млрд долларов, по базовому сценарию - 10 млрд., четыре из которых купит НБУ, остальное – население.

Не забываем также, что под открытие рынка земли (запланирован на лето), уже «запарковано» 2,5 млрд долл - только отечественными агрохолдингами. Даже та земля, что не будет продаваться, может стать предметом залога.

Западная Украина продолжает оставаться новым Китаем для стран ЕС. Рабочая сила у нас - вдове дешевле, чем в Китае. Это открывает огромные возможности для так называемого промышленного аутсорсинга (передача организацией, на основании договора, определенных видов или функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, действующей в нужной области – ред.), когда любые сборочные цеха для экспорта в Европу выгоднее ставить в Украине.

Растут доходы населения, являющиеся мощным кластером внутреннего спроса. Зарплата в долларах в этом году может вырасти на 20% (в среднем до 550 долларов). Соответственно, вырастет и потребительский спрос.

После двух лет внешней военной интервенции (2014-15 гг) Украина оказалась на дне экономического кризиса. С тех пор начала стремительно расти. Долларовый ВВП вырос на 70% за 4 года (с 91 млн до 154 млн). В прошлом кризисном году он упал до 146 млн, но в 2021-м может вырасти до 168 млрд долл.

Кроме рынка земли ожидается не меньшая по значимости новость. Очень надеюсь, что будет запущен пилотный проект специальной экономической зоны для отечественного IT-бизнеса.

Вдумайтесь – экспорт IT-услуг растет на 20-25% в год. В прошлом году он принес Украине 5 млрд долларов. Мы входим в топ-10 европейских стран по экспорту программного обеспечения. И есть серьезные основания для дальнейшего роста этого показателя.

А еще надеюсь, что мы станем 6-й страной в мире, легализовавшей крипотовалюты.

Сбить весь этот позитив может всё тот налоговый комитет Гетманцева, если продолжит продавливать законы, которые будут тормозить развитие экономики Украины.

- Что посоветуете украинцам делать в 2021 году, чтобы приумножить свои сбережения?

- Не только в 2021-м, но и в ближайшие лет 5, нас ждет гарантированный экономический рост. А потому это неудачное время, чтобы хранить сбережения в долларах или евро. Курс гривны до лета точно будет укрепляться. По результатам года у нас будет или 0 девальвации, или даже небольшая ревальвация. Летом курс будет 27, а среднегодовой 27,9.

С началом экономического роста всегда растут цены на недвижимость. Хорошая динамика была видна уже с осени, особенно по Киеву и Львову. Покупая сейчас украинскую недвижимость, вы гарантированно получите доход. Цена на нее будет расти еще несколько лет.

Еще совет – именно сейчас выгодно брать кредиты, даже по некомфортным ставкам. Экономический рост (объем продаж, рост производства) покроет любые издержки.

Не стоит продавать свои бизнесы, они точно станут дороже. Если вы хотели купить конкурента, 2020-й был лучшим годом. Но и 2021-й вполне подходит для этого.

А вот покупку предметов роскоши (шубы, машины) я бы отложил. Сегодня лучше тратить деньги на инвестиции, а не на то, что не приносит доход. Всё, что хотели купить, вы сможете приобрести потом – с прибыли…

В общем – сейчас отличное время, чтобы инвестировать. В бизнес (покупая его или вкладывая в него), в недвижимость, в ОГВЗ.

2021 год по всем признакам обещает быть хорошим годом!

Автор: Андрей Питонов