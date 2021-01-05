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Бумага против цифры: стоит ли сейчас покупать биткоины и что будет с долларом

Бумага против цифры: стоит ли сейчас покупать биткоины и что будет с долларом
14:21 Сегодня Телеграф

В связи с карантином и всевозможными кризисами на рынках и закрытых границах, часть нашего населения ожидает еще и рост цены на валюту. Однако не все так плохо, как думает среднестатистический украинец. Почему так, чем отличается доллар от евро и как быть в этом году с криптовалютой разбирался "Телеграф". 

Валюта

На начало 2021 года курс доллара на украинском межбанке в сердннем составляет 28,5 грн., покупка - 28,31 грн., продажа - 28,58 грн. 

Известный экономический блогер и директор Ukrainian Analytical Center Александр Охрименко говорит, что фундаментальных перемен с курсом валют не произойдет. Доллар поднимется не сильно и тому есть ряд причин. Рост и падение американских денег ожидаемы и прогнозируемы. Риск приблизиться к отметке в 30 грн есть.   

"Доллар расти будет. Он традиционно растет в начале года, потому что нужно платить внешний долг, - убежден Александр Охрименко. - Сейчас, в ближайшие дни мы видим девальвацию гривны. Но ситуация скоро стабилизируется и будет ревальвация. Все довольно скучно и тривиально. Летом мы скорее всего увидим 27. Зимой мы вернемся к 29. Да, к концу 2021 года курс станет выше".

Также эксперт говорит, что карантин с локдауном сейчас уже не особо повлияют на курс. Финансовый кризис был прошлой весной, а сейчас уже ситуация стабилизировалась. “Сейчас немножко насытились и успокоились”, - говорит Охрименко.  

Есть другая тенденция, которой многие украинцы просто не интересуются - во всем мире доллар падает, а у нас растет. Однако, так утверждать нельзя, так как ситуация на международной и в Украине - это две большие разницы. 

Александр Охрименко: "Мы не мир. Доллар на сегодняшний момент девальвирует по отношению к евро и это совершенно разные вещи. Разные учетные ставки и разные миссии у этих валют. Мы (Украина - ред.) не настолько глобально существенны, чтобы на нас обращать внимание". 

Цифровые деньги

Биткоин уже давно вошел в разговорную речь людей, которые интересуются деньгами. Безусловно, криптовалюта - это отдельная финансовая Вселенная, которая живет своей жизнью. При этом цифровые деньги уже давно заняли прочные позиции в жизни массы людей. В частности, среди украинцев, которые интересуются валютой будущего и пытаются на ней заработать. Что происходит сейчас с биткоином и куда мы движемся, рассказал специалист по электронным деньгам и автор Telegram-канала #криптохомяки Андрей Великий. 

"За время карантина и локдауна в Америке и Европе было роздано достаточно большое количество денег в поддержку населению. Часть этих денег пошла на Фондовый рынок, - объясняет Андрей Великий. - Мы за время 2020 года видели, что акции многих крупных компаний растут. В частности, громкие имена -  Tesla, Apple. То есть деньги печатались и раздавались и, чтобы избежать инфляции, население несло эти суммы на Фонду. По мере роста Фондового рынка, биткоин рос симметрично. Деньги раздавались, деньги относились - часть попала в акции, часть в криптовалюты. Вот, биткоин демонстрировал достаточно устойчивый рост". 

биткоин

Как бы ни скакал биткоин со времени своего появления 9 января 2009 года, сегодня ситуацию можно назвать самой невероятной. И она еще может продолжать удвилять. 

Андрей Великий: "В марте был сильный обвал Фонды и биткоин вместе с ней прогулялся вниз, но потом начал подниматься. Дно в этом году было около $3600-$3800, а пик сейчас, биткоин дошел почти до $35000. Данные по разным биржам. Но везде рост десятикратный. Сейчас за всю историю у биткоина самая большая цена. В прошлый раз такой рост был до $19000 в декабре 2017. И после цена стала падать и дошла до $3400. Сейчас мы наблюдаем так называемый All Time High - наивысшую цену биткоина к доллару США за весь временной период". 

При этом сейчас сложно давать советы по поводу покупки или продаже биткоина. Есть выход только для уверенных в себе людях. Если вы решили заняться криптовалютой, риск должен быть оправданным. 

"Как все будет никто до конца не знает. Давать людям совет покупать, особенно в период, когда рынок перегрет, очень тяжело. Вы же знаете, как говорят - покупайте на слухах, продавайте на новостях. И вот биткоин в течение такого короткого промежутка времени так сильно взлетел. Поэтому трудно советовать людям его покупать. Это избыточно и рискованно. Но это с одной стороны, - утверждает Андрей Великий. - Когда мы продавали/покупали биткоин по $20000 я тоже говорил, что в данном промежутке времени его покупать, наверное, не стоит. Потому что был очень резкий взлет и сейчас рынок может непредсказуемо пойти в любую из сторон. Биткоин пошел вверх. И мой совет не покупать по 22 был, получается, вредным, так как через неделю можно было продать по 32. Риски сейчас перевешивают потенциально прибыли. 

биткоин цена

Могу сказать так, если человек размышляет о покупке криптовалюты, понимает зачем готов как диверсифицировать риски и если что готов ждать, то да. А если речь идет о спекуляции - сегодня купить, завтра продать, то сейчас, на пике, подобное делать страшно. Стоит подождать момента, когда цена стабилизируется. Шанс купить по 32 и на коррекции увидеть 19 есть", - говорит Андрей Великий. 

И не стоит забывать, что в Украине биткоин до сих не имеет никакого статуса. С него нельзя заплатить налоги, не говоря уже об обналичивании криптовалюты. Но весной все может поменяться. Законопроект №3637 "Про віртуальні активи" Верховная Рада поддержала в первом чтении еще в начале декабря прошлого года. 

Андрей Великий: Законопроект о цифровых активах должен дать криптовалютам на территории Украины формальный статус, а также установить правила их налогообложения. Любой человек, который декларировал криптовалюты и хочет их продать, может это сделать, заплатив налог. Налоговыми объектами должны стать биржи и пункты обмена. Налоговая ставка предполагается на уровне 5%. С момента, когда в 2020 начали готовить этот закон о цифровых активах, было много споров на этот счет и несколько версий этого закона. Сейчас он на финишной прямой и, я думаю, к весне му увидим его принятым. 

Автор: Александр Poison Нечай 

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Курс валют, Курс доллара, Криптовалюта, Биткоин.

Автор:

Телеграф
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