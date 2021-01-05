Бумага против цифры: стоит ли сейчас покупать биткоины и что будет с долларом

В связи с карантином и всевозможными кризисами на рынках и закрытых границах, часть нашего населения ожидает еще и рост цены на валюту. Однако не все так плохо, как думает среднестатистический украинец. Почему так, чем отличается доллар от евро и как быть в этом году с криптовалютой разбирался "Телеграф".

Валюта

На начало 2021 года курс доллара на украинском межбанке в сердннем составляет 28,5 грн., покупка - 28,31 грн., продажа - 28,58 грн.

Известный экономический блогер и директор Ukrainian Analytical Center Александр Охрименко говорит, что фундаментальных перемен с курсом валют не произойдет. Доллар поднимется не сильно и тому есть ряд причин. Рост и падение американских денег ожидаемы и прогнозируемы. Риск приблизиться к отметке в 30 грн есть.

"Доллар расти будет. Он традиционно растет в начале года, потому что нужно платить внешний долг, - убежден Александр Охрименко. - Сейчас, в ближайшие дни мы видим девальвацию гривны. Но ситуация скоро стабилизируется и будет ревальвация. Все довольно скучно и тривиально. Летом мы скорее всего увидим 27. Зимой мы вернемся к 29. Да, к концу 2021 года курс станет выше".

Также эксперт говорит, что карантин с локдауном сейчас уже не особо повлияют на курс. Финансовый кризис был прошлой весной, а сейчас уже ситуация стабилизировалась. “Сейчас немножко насытились и успокоились”, - говорит Охрименко.

Есть другая тенденция, которой многие украинцы просто не интересуются - во всем мире доллар падает, а у нас растет. Однако, так утверждать нельзя, так как ситуация на международной и в Украине - это две большие разницы.

Александр Охрименко: "Мы не мир. Доллар на сегодняшний момент девальвирует по отношению к евро и это совершенно разные вещи. Разные учетные ставки и разные миссии у этих валют. Мы (Украина - ред.) не настолько глобально существенны, чтобы на нас обращать внимание".

Цифровые деньги

Биткоин уже давно вошел в разговорную речь людей, которые интересуются деньгами. Безусловно, криптовалюта - это отдельная финансовая Вселенная, которая живет своей жизнью. При этом цифровые деньги уже давно заняли прочные позиции в жизни массы людей. В частности, среди украинцев, которые интересуются валютой будущего и пытаются на ней заработать. Что происходит сейчас с биткоином и куда мы движемся, рассказал специалист по электронным деньгам и автор Telegram-канала #криптохомяки Андрей Великий.

"За время карантина и локдауна в Америке и Европе было роздано достаточно большое количество денег в поддержку населению. Часть этих денег пошла на Фондовый рынок, - объясняет Андрей Великий. - Мы за время 2020 года видели, что акции многих крупных компаний растут. В частности, громкие имена - Tesla, Apple. То есть деньги печатались и раздавались и, чтобы избежать инфляции, население несло эти суммы на Фонду. По мере роста Фондового рынка, биткоин рос симметрично. Деньги раздавались, деньги относились - часть попала в акции, часть в криптовалюты. Вот, биткоин демонстрировал достаточно устойчивый рост".

Как бы ни скакал биткоин со времени своего появления 9 января 2009 года, сегодня ситуацию можно назвать самой невероятной. И она еще может продолжать удвилять.

Андрей Великий: "В марте был сильный обвал Фонды и биткоин вместе с ней прогулялся вниз, но потом начал подниматься. Дно в этом году было около $3600-$3800, а пик сейчас, биткоин дошел почти до $35000. Данные по разным биржам. Но везде рост десятикратный. Сейчас за всю историю у биткоина самая большая цена. В прошлый раз такой рост был до $19000 в декабре 2017. И после цена стала падать и дошла до $3400. Сейчас мы наблюдаем так называемый All Time High - наивысшую цену биткоина к доллару США за весь временной период".

При этом сейчас сложно давать советы по поводу покупки или продаже биткоина. Есть выход только для уверенных в себе людях. Если вы решили заняться криптовалютой, риск должен быть оправданным.

"Как все будет никто до конца не знает. Давать людям совет покупать, особенно в период, когда рынок перегрет, очень тяжело. Вы же знаете, как говорят - покупайте на слухах, продавайте на новостях. И вот биткоин в течение такого короткого промежутка времени так сильно взлетел. Поэтому трудно советовать людям его покупать. Это избыточно и рискованно. Но это с одной стороны, - утверждает Андрей Великий. - Когда мы продавали/покупали биткоин по $20000 я тоже говорил, что в данном промежутке времени его покупать, наверное, не стоит. Потому что был очень резкий взлет и сейчас рынок может непредсказуемо пойти в любую из сторон. Биткоин пошел вверх. И мой совет не покупать по 22 был, получается, вредным, так как через неделю можно было продать по 32. Риски сейчас перевешивают потенциально прибыли.

Могу сказать так, если человек размышляет о покупке криптовалюты, понимает зачем готов как диверсифицировать риски и если что готов ждать, то да. А если речь идет о спекуляции - сегодня купить, завтра продать, то сейчас, на пике, подобное делать страшно. Стоит подождать момента, когда цена стабилизируется. Шанс купить по 32 и на коррекции увидеть 19 есть", - говорит Андрей Великий.

И не стоит забывать, что в Украине биткоин до сих не имеет никакого статуса. С него нельзя заплатить налоги, не говоря уже об обналичивании криптовалюты. Но весной все может поменяться. Законопроект №3637 "Про віртуальні активи" Верховная Рада поддержала в первом чтении еще в начале декабря прошлого года.

Андрей Великий: Законопроект о цифровых активах должен дать криптовалютам на территории Украины формальный статус, а также установить правила их налогообложения. Любой человек, который декларировал криптовалюты и хочет их продать, может это сделать, заплатив налог. Налоговыми объектами должны стать биржи и пункты обмена. Налоговая ставка предполагается на уровне 5%. С момента, когда в 2020 начали готовить этот закон о цифровых активах, было много споров на этот счет и несколько версий этого закона. Сейчас он на финишной прямой и, я думаю, к весне му увидим его принятым.

Автор: Александр Poison Нечай