В ЕС выдвинули условия предоставления Украине нового транша

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис озвучил главные условия для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи. Украина должна получить еще 600 млн евро финансовой помощи от ЕС.

Об этом говорилось на пресс-конференции в Брюсселе.

Со слов Домбровскиса, украинской стороне нужно выполнить 8 структурных мероприятий и достичь позитивного прогресса с Международным валютным фондом.

"Предоставление второго транша потребует выполнения Украиной 8 структурных мероприятий, которые Украина обязалась реализовать, и, во-вторых, надо достичь позитивного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by. Очень важно обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат", - сказал он.

Стоит напомнить, что в случае получения Украиной новой программы от МВФ в 2021 году гривна сможет укрепиться. При этом инфляция также может ускориться.