У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита

Украина имеет отличную от МВФ позицию по разным вопросам. Однако, не собирается прекращать сотрудничество.

Об этом на своей странице в Facebook заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака Тимофей Милованов.

"У нас есть разные позиции по определенным вопросам. И идут довольно жесткие и сложные переговоры. Это трудно, но это нормально. И это не значит, что нужно "делать полный пересмотр". МВФ является нашим стратегическим партнером. Что сейчас с МВФ? Миссия приостановила работу", - отметил советник.

По его словам, обе стороны могли сделать больше для успеха. Есть определенные сложности, но они тактического характера. То есть, возможно будут какой-либо действия с украинской стороны для того чтобы усилить успешность переговоров в ближайшие недели. Обо всем станет известно в ближайшие дни.

Ранее, Тимофей Милованов, в комментариях в соцсетях заявлял, что "МВФ обкакался" в переговорах с Украиной.

По поводу поездки Владимира Зеленского в ОАЭ, советник отметил, что есть достаточно весомые успехи по инвестициям.

"Но это не значит, что сейчас позиция как-то изменится к МВФ. Все эти направления работы дополняют один другого, а не замещают. Нам нужно сотрудничество с МВФ и нам нужны инвестиции из ОАЭ", - добавил экс-министр экономики.

Напомним, глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу, 13 февраля, о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша.