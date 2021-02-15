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Цены на сахар и яйца в Украине за год выросли на 50%: названы причины

Цены на сахар и яйца в Украине за год выросли на 50%: названы причины
11:23 Сегодня Телеграф

Резкое повышение цен на некоторые продукты питания не могло быть незамеченным в обществе. Особенно за 2020 год подорожали сахар, яйца и масло - на 54,7%, 52,3% и 25,6% соответственно.

Для сравнения, в одной из самых больших розничных сетей супермаркетов "АТБ" сообщили, что с ноября стоимость сахара выросла на 11%, муки - на 18% (ожидается еще на 10%), макаронных изделий - на 13%, гречихи - на 10%, гороха - на 15%, молока - на 5-10%, масла - на 5%. Яйца в "АТБ" подорожали на 50%, пишет "Экономическая правда".

рост цен

По данным Торгово-промышленной палаты, за последние полгода произошел резкий рост внутренних цен на пшеницу, рожь и кукурузу. Именно на зерно приходится до 60% себестоимости одного яйца. Примечательно, что всего несколько месяцев назад мука стоила дешевле, чем сейчас стоит зерно, из которого оно производится.

"Аналогичная ситуация на рынке сахара. Внутренние цены на сахар на 30-40% превышают мировые цены, а также при этом законтрактовать сахар украинские производители кондитерских и хлебопекарных изделий, мороженого и другие на внутреннем рынке не могут", - рассказали в ТПП.

Скачок цен спровоцировал инфляцию. По данным. Госстата в январе цены в среднем выросли на 1,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, и на 6,1% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, Украину ждет инфляция до 5%: в Нацбанке озвучили прогноз на 2021-2023 год.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Инфляция, Рост цен, Торгово-промышленная палата.
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