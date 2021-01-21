Украину ждет инфляция до 5%: в Нацбанке озвучили прогноз на 2021-2023 год

В Украине ожидается ускорения инфляции в первом полугодии 2021 года с возвращением в целевой диапазон 5% в первом полугодии 2022 года.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

"Национальный банк пересмотрел прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения с 6,5% до 7%. Ускорение инфляции в первом полугодии будет определяться оживленным потребительским спросом, подорожанием энергоносителей и худшим, чем прошлогодний, урожаем сельскохозяйственных культур. Кроме того, возрастут производственные расходы бизнеса, в частности, на оплату труда", - сказано в сообщении. При этом, темпы роста административно регулируемых цен будут оставаться высокими вследствие повышения акцизов на табачные изделия и подорожания электроэнергии.

В Нацбанке напомнили, что в 2020 году инфляция ускорилась до 5% и достигла центральной точки целевого диапазона, при этом в течение прошлого года инфляция в основном находилась ниже целевого диапазона 5%.

"Падение мировых цен на энергоносители, а также снижение спроса на первоочередные товары и услуги сдерживали рост цен во время пандемии. В то же время в конце года инфляция ожидаемо ускорилась", - говорится в материалах НБУ.

В Национальном банке ожидают, что в дальнейшем влияние проинфляционных факторов будет ослабевать, что развернет инфляционную динамику. Благодаря наращиванию предложения сельскохозяйственной продукции нового урожая замедлится продовольственная инфляция, а в конце года иссякнет эффект низкой базы сравнения для отдельных товаров.

Отмечается, что монетарная политика Нацбанка также будет направлена на ослабление фундаментального давления на цены со стороны устойчивого потребительского спроса и на улучшение инфляционных ожиданий. В следствие чего, ожидается, что показатель базовой инфляции на конец 2021 года составит 5,9%, а общая инфляция снова вернется в целевой диапазон в первой половине следующего года. В 2022-2023 годах инфляция будет находиться около среднесрочной цели в 5%.

В то же время главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар в интервью "Телеграфу" отметил, что не только в 2021-м, но и в ближайшие лет 5, Украину ждет гарантированный экономический рост.

"А потому это неудачное время, чтобы хранить сбережения в долларах или евро. Курс гривны до лета точно будет укрепляться. По результатам года у нас будет или 0 девальвации, или даже небольшая ревальвация. Летом курс будет 27, а среднегодовой 27,9", - отметил эксперт.