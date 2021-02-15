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Переговоры с МВФ в тупике: есть ли шанс изменить ситуацию и к чему готовиться Украине при худшем раскладе
Переговоры с МВФ в тупике: есть ли шанс изменить ситуацию и к чему готовиться Украине при худшем раскладе
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Переговоры с МВФ в тупике: есть ли шанс изменить ситуацию и к чему готовиться Украине при худшем раскладе

Переговоры с МВФ в тупике: есть ли шанс изменить ситуацию и к чему готовиться Украине при худшем раскладе
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф

Переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) зашли в тупик. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман подтвердила, что подвижек по первому пересмотру программы stand-by нет. Как и рекомендаций о выделении второго транша. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб рассказал "Телеграфу", как может дальше развиваться ситуация и что может случиться с курсом.

"Переговоры с МВФ пока ничем не закончились. Осталась еще масса вопросов. Развитие ситуации будет зависеть от политической воли руководства страны. Речь не может идти о каких-то уступках. Сложно себе представить, что МВФ согласится на судебную реформу "на половину". В конце концов, это нужно не МВФ, а украинским гражданам, чтобы в стране была побеждена коррупция", – подчёркивает Вадим Иосуб.

По его мнению, только в случае решительных шагов в этом направлении переговоры о кредите могут возобновиться.

"В противном случае, уже осенью Украина может столкнуться с серьезным давлением на международные резервы и курс гривны. Реакцией на провал переговоров может стать рост доллара примерно до 28,5 грн, после чего на курс начнут влиять уже новые факторы, эта тема будет отыгранной", – прогнозирует аналитик.

О том, почему Украина осталась без денег МВФ и как это повлияет на простых граждан, "Телеграфу" рассказал президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак.

Также мы отмечали, что у Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита. Так, советник руководителя Офиса Президента Украины Тимофей Милованов уверен, что обе стороны переговоров могли приложить больше усилий для достижения результата.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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МВФ, Кредит, Коррупция в Украине, Вадим Иосуб.
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