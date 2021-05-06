В Украине хотят ввести новый "семейный" налог: в чем его суть и к каким приключениям нам готовиться

В Украине планируют ввести новый налог. Как заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, уже до конца года депутаты могут проголосовать за так называемый налог на домохозяйства.

Власти объясняют: таким образом Украина последует примерам успешных стран, где такая система давно доказала свою состоятельность. Экономисты же утверждают, что ввести "семейный налог" - не что иное, как попытка "натянуть сову на глобус".

"Телеграф" разобрался в нюансах налога и выяснил, с чем будут иметь дела в случае его введения.

В чем суть

О том, в чем суть нововведения, Галина Третьякова рассказала в недавнем интервью. На первый взгляд, звучит все не так уж плохо: речь идет не о дополнительном "сравнительно честном способе отъема денег у населения", а о перераспределении налогов. Вместо работающих сегодня налога на доходы физлиц (НДФЛ) и военного сбора, которые уплачиваются со всех доходов, предлагается ввести некий необлагаемый налогом минимум, зависящий от состава семьи.

"Сейчас мы готовим законопроект о домохозяйствах. В нем мы определим – кто такой глава домохозяйства? Он один или два? Кто несет ответственность за декларирование доходов? – отметила Третьякова. – В проекте я предлагаю возвращать домохозяйству уплаченные от полученных доходов налоги. В том числе по депозитам, заработной плате, социальной помощи, дивидендам".

Это должна быть система, похожая на упрощенную, но без регистрации ФЛП (физлицо-предприниматель, в СМИ чаще используется украинская аббревиатура ФОП – авт.) и оформления трудовых отношений, считает Третьякова и приводит пример: мы же не заключаем договор, когда просим сестру помочь в уборке или отца присмотреть за ребенком. Но к физлицам-предпринимателям такие вопросы возникают.

"Задача как раз в том, чтобы создать систему налогообложения домохозяйства и вернуть им НДФЛ, который платит кормилец. Тем самым он сможет обеспечить себестоимость проживания людей в домохозяйстве", – разъяснила депутат, отметив, что сегодня мы держим 40% семей на игле коммунальных субсидий вместо того, чтобы вернуть переплаченный НДФЛ на себестоимость содержания членов семьи, не забирая этот налог через чиновничью систему.

"Золотой стандарт"

Опрошенные "Телеграфом" эксперты говорят, что предложенная схема налогообложения, при которой доходы ниже прожиточного минимума налогами не облагаются, работает во многих странах. У нас, правда, загвоздка возникает уже на начальном этапе: официальный прожиточный минимум представляет собой настолько мизерную сумму (на сегодня – 2189 грн), что и чиновники, и ведомства, включая Минсоц и Госстат, используют еще и понятие "реального прожиточного минимума", который вдвое выше официального. Более того: Министерство социальной политики уже разработало дорожную карту приближения прожиточного минимума к реальной величине.

Аналитик Алексей Кущ считает, что при налогообложении правильно было бы привязываться не к официальному, а именно к реальному прожиточному минимуму. При этом минимальная зарплата (на сегодня составляет 6000 грн), прожиточный минимум (2189 грн), минимальная пенсия (1769 грн) и необлагаемый налоговый минимум (17 грн) должны быть равны – это и был бы "золотой социальный стандарт".

Идея введения необлагаемого минимума на уровне, близком или чуть выше прожиточного минимума, вполне здравая и способна помочь восстановлению доходов граждан, соглашается руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян. При этом, говорит эксперт, наиболее приемлемый прожиточный минимум мог бы устанавливаться каждой областью самостоятельно. Не лишним было бы разработать и механизм его индексации, например, на уровень инфляции.

"Различные страны так или иначе используют налоговые вычеты при уплате подоходного налога, – отмечет Сароян. – Например, самый высокий необлагаемый минимум при исчислении подоходного налога установлен в Великобритании – 11 тыс. фунтов в год. Аналогичные минимумы есть в Германии, Канаде, США, Швеции, Китае и многих других странах. На самом деле стран, в которых есть необлагаемый минимум, гораздо больше, чем тех, где применяется пропорциональная система налогообложения, то есть ставка налога не зависит от суммы доходов. А в некоторых государствах, в частности, в регионе Ближнего Востока, подоходный налог не взимается вовсе – например, в Кувейте, Омане, Катаре, ОАЭ".

Как в Китае не получится

Обосновывая необходимость введения налога на домохозяйства, Галина Третьякова привела в пример Китай, который именно таким образом простимулировал кормильца семьи зарабатывать больше и не прятать в тень свои доходы, поскольку ему возвращают налоги на содержание членов семьи.

Однако эксперты говорят, что при нынешней системе налогообложения у нас так не получится. Дело в том, что налог на домохозяйства успешно применяется в тех странах, где налоги уплачиваются самими налогоплательщиками, а не налоговыми агентами, например, работодателями, которые обязаны автоматически удерживать налог на доходы из зарплаты. Так что для того, чтобы у нас было "как у них", придется полностью менять систему уплаты НДФЛ, чтобы работодатель не платил за работника налог на доходы и военный сбор, а выплачивал ему всю сумму на руки. А работник бы раз в год заполнял декларацию о доходах, вносил туда все свои траты и платил бы налог.

"Система, которую описывает г-жа Третьякова, больше похожа на американскую систему налогообложения, где также существуют вычеты на каждого иждивенца, ипотеку образование детей, – отметил Сергей Сароян в беседе с "Телеграфом". – Однако стоит понимать, что в большинстве случаев страны, где есть налоговый вычет, применяют прогрессивную систему налогообложения, когда налоговая ставка определяется в зависимости от суммы дохода. В Украине же ситуация принципиально иная. Сомневаюсь, что в данном случае стоит столь решительно менять систему налогообложения с введением прогрессивных налоговых ставок на доход".

Если же учесть, что по разным оценкам от 24% до 60% украинской экономики находится в тени, то, говорит эксперт, даже разговоры о дифференцированной ставке налога на доходы могут надолго отбить желание украинцев декларировать реальные суммы.

"Само понятие "домохозяйство" в современных условиях и при тенденциях по индивидуализации экономической активности, в том числе и в семьях, приведет, скорее, к архаизации экономики, чем к ее прогрессивному развитию, – считает экономист Александр Гаврутенко. – Единственное, что можно утверждать без сложных подсчетов, так это то, что налогообложение домохозяйств даст значительный статистический эффект, в частности при расчете ВВП, где у нас, в отличие от стран, где деятельность домохозяйств учитывается, стоимость работ, услуг и собственноручно произведенных товаров для организации быта в расчет не идут. Но статистика не кормит, хоть иногда радует глаз и способна повышать рейтинги".

Будем "рисовать нищету"

В теории считается, что налог с домохозяйств – это налог на средний класс, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Но в Украине средний класс довольно специфический, так что, смеется эксперт, вообще непонятно, "кто это у нас тут такой богатый, что у него есть деньги на налоги".

Как уже говорилось выше, украинская модель экономики очень далека от американской или китайской, поэтому просто брать чужую модель и искусственно применять ее в Украине, по меньшей мере, глупо. "Не надо "натягивать сову на глобус" – интересно, что, обсуждая с "Телеграфом" налог на домохозяйства, это крылатое выражение в качестве бесплатного совета властям использовали сразу три экономиста.

"Скорее всего, этот налог просто превратится в фарс и сплошные злоупотребления: все будут стараться "нарисовать нищету", – говорит Охрименко. – На нынешнем этапе для Украины наилучшей моделью является та, что уже есть, только ставку было бы неплохо снизить с нынешних 18% до 13-15%. Это бы стимулировали украинцев не прятаться от налоговой".

Алексей Кущ соглашается: у нас любят все странные и совершенно неподходящие к украинским реалиям решения прикрывать "успешным мировым опытом". Но в лучшем случае нас ждет не введение налога на домохозяйства, а что-то отдаленно на него похожее, от чего среднестатистическому украинцу не будет никакой выгоды. Зато параллельно власти попытаются наладить строгий учет всех без исключения доходов граждан, включая деньги, присланные заробитчанами.

Впрочем, успокаивают эксперты, о том, что всех нас вместе с нашими доходами "возьмут на карандаш", в ближайшее время можно не беспокоиться.

Во-первых, говорит Алексей Кущ, если все сами начнут платить налоги, то мы четко будем понимать, в какую сумму нам обходится государство, и немало налогоплательщиков захотят получить от чиновников ответ, куда потрачено столько денег. Это власти невыгодно.

Во-вторых, периодичность уплаты налога явно не пойдет на пользу бюджету: сейчас он поступает в казну ежемесячно, а в случае принятия изменений – раз в год.

И, наконец, в-третьих, добавляет Сергей Сароян, учитывая, что НДФЛ обеспечивает более четверти налоговых поступлений в казну, проводить радикальные налоговые эксперименты в нынешней ситуации было бы непродуктивно. Сегодня более актуальны меры, направленные на повышение собираемости налогов и налоговой дисциплины.