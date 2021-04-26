Байден собрался вдвое повысить налог для богачей: что происходит в США и как реагируют оппоненты

Американский президент Джозеф Байден предложил повысить налог на доход миллионеров до 39,6% - почти в два раза. Так он надеется решить проблему неравенства и направить деньги на нужды бедных.

Предложение главы Белого дома проанализировал для «Телеграфа» политолог-международник Денис Пилаш. По мнению эксперта, необходимость еще большего налогообложения самых богатых в США назрела давно.

«Разительное экономическое неравенство усилилось во время пандемии, когда в 2020 году в США десятки миллионов людей потеряли работу, а руководитель корпорации Amazon (к слову, не платившей федеральный налог на протяжении нескольких лет) Джефф Безос за один день мог увеличить свое состояние на 13 миллиардов долларов. К тому же, по многим показателям США, будучи богатейшим и самым могущественным государством мира, не может обеспечить своим гражданам те же блага, которые давно существуют в европейских странах - от всеобщего здравоохранения до декретных отпусков», - отмечает политолог.

Он обращает внимание, что социологические опросы последних лет показывают - большинство американцев поддерживают бесплатную медицину ("Medicare for All") и высшее образование, а также списание студенческих долгов. Это требует повышения социальных расходов и, соответственно, доходной части бюджета.

«Собственно, эти настроения, особенно среди молодого поколения, и стояли за популярностью кампании левого кандидата Берни Сандерса - основного конкурента Джо Байдена за выдвижение в президенты от Демократической партии, - подчеркивает политолог-международник. - Начиная с президентства Рональда Рейгана, все американские администрации проводили неолиберальный экономический курс, благоприятствующий крупному капиталу. Это влекло за собой крупные налоговые льготы для богатых, особенно при президентах-республиканцах Буше-младшем и Трампе, только усиливающие несправедливое и неравномерное распределение ресурсов в обществе. А кризисы 2008 и 2020 годов только подчеркивают изъяны господствующей экономической модели. На этом фоне не удивительно, что большинство американцев требуют социально-экономических реформ. И действующий президент вынужден с этим считаться».

И всё же, отмечает Денис Пилаш, хотя нынешние инициативы Байдена куда более осторожны и половинчаты, чем у называющего себя демократическим социалистом Сандерса, и направлены на стабилизацию капиталистической экономики в США, они наталкиваются на противодействие со стороны значительной части политикума. Особенно Республиканской партии, известной своей оппозицией государственному регулированию рынка.

«Так, сенатор-республиканец Джон Кеннеди (однофамилец известной династии политиков-демократов) уже успел объявить Байдена "левее Ленина". Впрочем, республиканцы забывают, что при представляющем их собственную партию президенте Дуайте Эйзенхауэре максимальная ставка налога на прибыль составляла 90%, причем это время считается периодом стремительного экономического роста, - подчеркивает международник. - Правда, и верхушка Демократической партии в массе своей также не настроена на возвращение к тем показателям прогрессивного налогообложения, которые существовали со времен "Нового курса" Франклина Рузвельта и до 1970-х годов. Немало видных демократов вроде Джо Мэнчина были даже против повышения минимального размера оплаты труда до 15 долларов в час (ее уровень не менялся с 2009 года и составляет 7,25 долларов), борьба за которое ведется в последние годы. Предлагая план постепенного увеличения минимальной зарплаты, президент Байден немедленно же заявлял, что на практике "его руки связаны", даже несмотря на демократическое большинство в обеих палатах Конгресса США».

Эксперт отмечает, что в мерах по ограничению аппетитов олигархии и поддержке большинства населения нуждаются не только США, но и Украина.

Денис Пилаш поясняет: «Налоги на сверхбогатых, эффективное закрытие лазеек для коррупционных схем и вывода средств из страны в офшорные зоны, пресечение проникновения бизнес-интересов в политику были бы необходимым минимумом. Но не реализуются из-за зависимости ведущих политических сил нашей страны от финансово-промышленных групп».

В марте президент США Джо Байден подписал "Американский план спасения" суммой 1,9 триллиона долларов, что предусматривает помощь экономике во время пандемии.