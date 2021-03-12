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Пятница, 12.03.2021
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Байден подписал программу спасения экономики США: каждый американец получит по $1400 помощи

Байден подписал программу спасения экономики США: каждый американец получит по $1400 помощи
Обновлено 13:33 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден подписал "Американский план спасения" суммой 1,9 триллиона долларов, что предусматривает помощь экономике во время пандемии. Об этом пишет агентство Reuters.

В своем первом обращении к народу 11 марта в прайм-тайм президент Байден заявил о надежде, что Америка отметит 4 июля 2021 года как день независимости от коронавируса, если американцы примут активное участие в вакцинации.

Подписав план поддержки американской экономики, Байден пообещал, что эти деньги помогут восстановить экономику Америки и поддержат рабочих и средний класс.

Этот закон утвердил выплаты в размере $1400 большинству американцев. Прямые единовременные выплаты в 1,4 тыс. получат все американцы, которые зарабатывают менее $75 тыс. в год или 150 тыс. на супружескую пару.
Кроме того, документ предусматривает 14 млрд долларов для распространения вакцины против COVID-19 и $34 миллиарда для субсидий на доступное медицинское обслуживание. Также до сентября продолжили пособие по безработице в размере $300 в неделю.

Отметим, что Сенат отклонил идею увеличить пособие по безработице до 400 долларов и повысить минимальную заработную плату с 7,25 до 15 долларов в час.

Еще 350 млрд долларов пойдут на поддержку штатов и округов, 130 млрд — на открытие школ, почти 50 млрд — на программу тестирования и исследования коронавируса.

"Этот исторический закон направлен на восстановление скелета этой страны", - сказал президент Байден.

Это уже третий план спасения экономики от кризиса, из-за пандемии коронавируса и карантина. Два предыдущих пакета были приняты в прошлом году и подписаны президентом Дональдом Трампом.

В общем правительство США уже приняло три пакета помощи для пострадавших от пандемии граждан и компаний на общую сумму в более чем $5 трлн.

Напомним, в Украине Верховная рада приняла пакет законов президента Владимира Зеленского о поддержке бизнеса во время карантина в декабре 2020 года. Согласно закону украинцы получают единовременную материальную помощь в размере 8 тыс. гривен (287 долларов) физическим лицам-предпринимателям, наемным работникам, и списание или отсрочка налогового долга и выплаты ЕСВ.

Например, в Германии в феврале 2021 согласовали пакет финансовой помощи в 7,5 млрд евро (89,5 миллиарда долларов). Там пакет помощи предусматривает разовые выплаты по 150 евро (179 долларов) тем, кто получает социальную помощь, и родителям за каждого из детей. Гастрономическому бизнесу продолжили налоговые льготы, а на помощь культуре выделили дополнительный миллиард евро. Также получил налоговые льготы другой бизнес.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов
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США, Джо Байден, Коронавирус в США, Американский план спасения.
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