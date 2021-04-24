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Байден восстает против миллионеров: в США налог для богачей хотят поднять в два раза

Байден восстает против миллионеров: в США налог для богачей хотят поднять в два раза
01:21 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Американский президент Джо Байден предложил повысить налог на доход миллионеров до 39,6%. Так он надеется решить проблему неравенства и направить деньги на нужды бедных.

Об этом сообщил Bloomberg.

Таким образом высокие налоги позволят выделить до 1 триллиона долларов для поддержки семей, а именно:

  • для ухода за детьми,
  • для школьного образования,
  • для отпуска работников.

Примечательно, что сам налог возрос с 20% до 39,6% для граждан США, которые зарабатывают более 1 млн долларов.

В то же время для самых богатых людей в Америке налог составляет 43,4%. При этом его платят только 1 процент от граждан.

Все детали плана Байден планирует рассказать во время выступления в конгрессе 28 апреля. 

Напомним, что американцам посоветовали не посещать Украину из-за обострения ситуации на востоке и коронавируса.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Налоги, Джо Байден.
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