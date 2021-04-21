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Американцев призвали не путешествовать в Украину из-за коронавируса и агрессии Путина

Американцев призвали не путешествовать в Украину из-за коронавируса и агрессии Путина
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф

Американцам посоветовали не посещать Украину из-за обострения ситуации на востоке и коронавируса.

Об этом сообщили в Госдепе США. 

В бюро консульских дел подчеркнули, что в Украине наблюдается высокий уровень заболеваемости "короной", поэтому стоит не спешить с визитом в страну.

Также рекомендовалось не посещать Крым из-за неконтролируемых задержаний и других злоупотреблений от оккупантов РФ.

Еще одним пунктом в списке, почему не стоит пока ехать в Украину была ситуация в Донецкой и Луганской областях из-за вооруженного конфликта с Россией.

При этом в госдепе сообщали о регулярных демонстрациях в Киеве и других городах, которые могут переходить в насильственные протесты.

Напомним, что 20 апреля во Флориде (США) приняли закон, который ужесточает меры наказания участникам массовых беспорядков. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, США, Россия, Крым, Туризм, Донбасс, Коронавирус.
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