Американцев призвали не путешествовать в Украину из-за коронавируса и агрессии Путина

Американцам посоветовали не посещать Украину из-за обострения ситуации на востоке и коронавируса.

Об этом сообщили в Госдепе США.

В бюро консульских дел подчеркнули, что в Украине наблюдается высокий уровень заболеваемости "короной", поэтому стоит не спешить с визитом в страну.

Также рекомендовалось не посещать Крым из-за неконтролируемых задержаний и других злоупотреблений от оккупантов РФ.

Еще одним пунктом в списке, почему не стоит пока ехать в Украину была ситуация в Донецкой и Луганской областях из-за вооруженного конфликта с Россией.

При этом в госдепе сообщали о регулярных демонстрациях в Киеве и других городах, которые могут переходить в насильственные протесты.

Напомним, что 20 апреля во Флориде (США) приняли закон, который ужесточает меры наказания участникам массовых беспорядков.