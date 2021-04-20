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Во Флориде автомобилистам разрешили давить протестующих

Во Флориде автомобилистам разрешили давить протестующих
Обновлено 20:37 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во Флориде (США) приняли закон, который ужесточает меры наказания участникам массовых беспорядков. 

Об этом пишет CNN.

Закон усиливает ответственность за нападения, побои, кражу, а также за нападения на сотрудников правоохранительных органов. 

В законе также отменяется право мгновенного залога для задержанных бунтовщиков, теперь они будут обязаны находиться под стражей до первой явки в суд. 

Еще один неприятный момент для мэров-демократов, от которых требовали распустить полицию - отныне весь ущерб от действий протестующих будет возмещаться не за счет бюджета штата, а за счет городских бюджетов. 

"Мы также кладем конец тактике буллинга и запугивания левыми радикалами, криминализируя доксинг (публикации личных данных без согласия, - ред.) и требуя реституции (возмещения ущерба, - ред.) за повреждение мемориалов и памятников бунтовщиками", - сказал губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис. 

Издание Business Insider также обнаружило в документе нюанс, о предоставлении амнистии водителям, которые сбивают протестующих, перекрывающих дороги. Проще говоря, водителям разрешили сбивать протестующих

Как сообщалось ранее, в Организации Mapping Police Violence (Карта полицейского насилия) сообщили, что в 2020 году было лишь 18 дней, когда полиция США никого не убила

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Протесты, Флорида.
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