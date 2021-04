Протесты в США: выяснилось, сколько дней в 2020 году американские копы никого не убивали

В США не проходит и дня без убийств граждан со стороны полиции. Всего за 2020 год копы не убивали никого всего лишь 18 дней.

Такие цифры огласили в Организации Mapping Police Violence (Карта полицейского насилия). При этом, судя по базе данных, собранной активистами, на многие дни приходится более четырех убийств, совершенных правоохранителями в различных регионах страны в течении суток, сообщает insider.

the reason it feels like this is happening every day is because it is happening every day. pic.twitter.com/VZb4teJzNb

— molly conger (@socialistdogmom) April 16, 2021