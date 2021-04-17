Протесты в США: выяснилось, сколько дней в 2020 году американские копы никого не убивали

В США не проходит и дня без убийств граждан со стороны полиции. Всего за 2020 год копы не убивали никого всего лишь 18 дней.

Такие цифры огласили в Организации Mapping Police Violence (Карта полицейского насилия). При этом, судя по базе данных, собранной активистами, на многие дни приходится более четырех убийств, совершенных правоохранителями в различных регионах страны в течении суток, сообщает insider.

the reason it feels like this is happening every day is because it is happening every day. pic.twitter.com/VZb4teJzNb — molly conger (@socialistdogmom) April 16, 2021

Поводом для нового обсуждения проблемы полицейского насилия в США стали недавние громкие случаи новых убийств. Так 29 марта в Чикаго полиция застрелила 13-летнего подростка Адама Толедо. По сообщению правоохранителей, в руках у ребенка был пистолет. А 12 апреля в городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота был убит 20-летний темнокожий американец Даунте Райт, отказавшийся подчиняться требованиям полиции. Его смерть вызвала новые акции протеста, напомнившие о прошлогодних массовых беспорядка в связи с гибелью Джорджа Флойда.

Кстати, сейчас в США идут судебные заседания по делу полицейского, подозреваемого в убийства Флойда.