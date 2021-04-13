Перепутала шокер и пистолет: появилось видео убийства чернокожего, поднявшего новые протесты в США

Убийство 20-летнего темнокожего Данте Райта (Daunte Wright) полицейским в городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота (США), приведшее к общественным беспорядкам, было случайностью: офицер полиции перепутала пистолето с электрошокером.

Об этом заявил журналистам в понедельник утром начальник полиции Тим Гэннон (Tim Gannon), передает во вторник утром BBC.

В подтверждение своих слов он обнародовал на пресс-конференции видео с нагрудной камеры полицейской, совершившей выстрел.

На видео видно, как полицейские пытаются надеть на Райта наручники возле его машины, однако он сопротивляется этому. Потом он вырывается и садится на водительское место в автомобиле, а пытавшийся надеть на него наручники полицейский мешает ему.

В это время женщина-полицейский, которая сначала также вытается руками вытащить сопротивляющегося злоумышленника из автомобиля, произносит "электрошокер, электрошокер, электрошокер" - обычную полицейскую процедуру перед выстрелом из электрошокера.

Затем, судя по всему, происходит выстрел, от которого оба полицейских отпускают Райта и отходят назад, а последний уезжает с места происшествия. Женщина-полицейский, совершившая выстрел, говорит: "Я только что выстрелила в его".

Раненный Райт впоследствии разбился через несколько улиц.

"Я считаю, что офицер хотел использовать свой электрошокер, но выстрелил в него одной пулей", - сказал Ганнон.

Офицера, совершившую ошибочный выстрел, зовут Ким Поттер (Kim Potter), она проработала в полиции города 26 лет. Ее отправили в административный отпуск.

На той же пресс-конференции мэр Бруклинского центра Майк Эллиотт (Mike Elliott) заявил, что сделает все, что в его силах, чтобы "обеспечить справедливость в отношении Данте Райта".

Как сообщалось, после смерти темнокожего в Бруклин-Сентере вспыхнули беспорядки: из-за смерти Райта к зданию местного управления полиции пришли примерно полтысячи человек, которые отказались расходиться мирно и к ним применили слезоточивый газ.