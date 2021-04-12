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В США в Миннесоте люди вышли на протест из-за убийства темнокожего (видео)

В США в Миннесоте люди вышли на протест из-за убийства темнокожего (видео)
Обновлено 09:07 Сегодня Телеграф Фото: telegram - bazabazon

В американском городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота люди вышли на протесты из-за убийства темнокожего полицейским.

Об этом 12 апреля сообщили в Телеграм-канале База.

20-летнего Данте Райта остановили полицейские, когда он ехал на автомобиле. Во время изучения водительских прав хранители правопорядка выяснили, что на его арест уже есть ордер, но парень отказался подчиняться требованиям полиции и сел обратно в машину. В результате один из правоохранителей, чтобы остановить Данте, открыл по нему огонь.

Впоследствии из-за смерти парня к зданию местного управления полиции пришли примерно 500 человек, которые отказались расходиться мирно и на них применили слезоточивый газ.

Видео с места событий:

Напомним, что ранее в США полицейский оставил в машине угонщика авто, понадеявшись на наручники. Но задержанному удалось без рук угнать полицейский автомобиль.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Миннесота, В Бруклин-Сентере.
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