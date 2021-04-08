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Закованный в наручники опытный угонщик увел полицейское авто без помощи рук: как ему это удалось

Закованный в наручники опытный угонщик увел полицейское авто без помощи рук: как ему это удалось
03:33 Сегодня Телеграф Фото: medialeaks.ru

В США полицейский оставил в машине угонщика авто, понадеявшись на наручники. Но задержанному удалось без рук угнать полицейский автомобиль. 

Об этом сообщил New York Post.

23-летний житель Флориды Джошуа Свартвоут попался в Канзасе на угоне чужого авто. Данного факта не учел патрульный Том Хилман, когда вез его в участок.

По дороге полицейскому пришлось остановиться, поскольку он заметил два столкнувшихся автомобиля и вышел из салона. Он был уверен, что ничего не произойдет, но как только Хилман покинул авто, Джошуа перебрался на сидение водителя и нажал на газ, поскольку полицейский не заглушил мотор. Так угонщик проехал 48 километров, пока не закончился бензин.

На протяжении всего этого времени его преследовала другая машина патруля, поэтому после остановки мужчине пришлось бежать уже на своих двоих. Но этом продолжалось пока его не остановили прохожие.

авто

Фото: medialeaks.ru

После того как преступника задержали он отказался объяснять, как он сумел преодолеть на автомобиле столь большое расстояние без помощи рук. Однако полицейский поделился своим мнением по данному поводу, он уверен, что угонщик использовал колени для управления.

Напомним, что ранее на Филиппинах мужчина скончался после "наказания" за нарушение карантина.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Флорида, Канзас.
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