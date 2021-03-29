В США начался суд над экс-полицейским, обвиняемым в смерти Джорджа Флойда

В понедельник, 29 марта, в американском городе Миннеаполис должен начаться судебный процесс над бывшим офицером полиции Дереком Шовиным. Его подозревают в убийстве темнокожего Джорджа Флойда.

Именно Шовин во время ареста Флойда придавил коленом его шею, прижав к земле, и так держал задержанного в течение 9 минут. Видео этого инцидента станет ключевым доказательством в деле, сообщает "Радио Свобода".

Мужчине предъявлено обвинение в убийствах второй степени, убийствах третьей степени и непредумышленном убийстве. Окончательное решение вынесет суд присяжных, который состоит из 12 человек.

Позиция обвинения состоит в том, что именно способ задержания привел к потере сознания у Флойда и стал причиной его гибели.

Защита настаивает на том, темнокожий американец мог умереть от имеющихся заболеваний или, что наркотики фентанил и метамфетамин, обнаруженные в его организме, способствовали его смерти. Кроме того, Шовин не планировал причинить вред задержанному.

Напомним, американские копы ко Дню Валентина присылали колегам "валентинку" с изображением Джорджа Флойда.