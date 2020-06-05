Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 4 июня: Зеленский в Каменце-Подольском, новые назначения в правительстве
Итоги дня 4 июня: Зеленский в Каменце-Подольском, новые назначения в правительстве
Выпускников этим летом в армию не призовут: в МОН договорились с Минобороны
Выпускников этим летом в армию не призовут: в МОН договорились с Минобороны
Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус
Игроки Зари сдали отрицательные тесты на коронавирус
Леонтий Огуречник: приметы и обряды на 5 июня
Леонтий Огуречник: приметы и обряды на 5 июня

США простились с Джорджем Флойдом

США простились с Джорджем Флойдом
08:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В Миннеаполисе в последний путь провели Джорджа Флойда.

В Миннеаполисе состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб после задержания полицейскими.

Об этом сообщает DW.

Возле закрытого гроба в актовом зале Северного центрального университета собрались родственники и друзья Флойда, а также правозащитники и политики. Попрощаться с Джорджем Флойдом пришел также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей: он опустился на одно колено перед гробом и расплакался.

По словам адвоката семьи Флойда Бена Крампа, 46-летний мужчина скончался не из-за коронавируса, а от другой пандемии, "которая в Америке очень хорошо известна, — пандемии расизма и дискриминации".

Присутствующие почтили память Флойда молчанием, которое длилось 8 минут 46 секунд — именно столько времени полицейский Дерек Шовен сдавливал коленом шею Флойда.

Прощальные церемонии пройдут также в Северной Каролине, где родился Джордж Флойд, и в Техасе, где он будет похоронен.

Как сообщалось, 46-летний афроамериканец погиб 25 мая в Миннеаполисе сразу после того, как его задержали при попытке расплатиться в магазине банкнотой, которую продавцы считали фальшивой.

Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд говорил, что не может дышать, после чего ему вызвали скорую помощь.

Позже мужчина скончался в больнице. Сразу после инцидента во многих американских городах вспыхнули уличные протесты с погромами и актами вандализма, которые продолжаются до сих пор.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Протесты, Протесты в США, Джордж Флойд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "С парламента сразу на работу": Стефанишина провела первое совещание
02 Избил, облил бензином и поджег: на Полтавщине мужчина зверски убил бывшую жену в магазине
03 Посол: Украина и Турция договариваются о возобновлении регулярных авиарейсов
04 Данилов: РФ - это искусственное образование
05 "Укравтодор" открыл первую дорогу из президентской программы "Большого строительства"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Правительство Ливии отбило Триполи у Хафтара
Правительство Ливии отбило Триполи у Хафтара
Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня
Лето не за горами: прогноз погоды на 5 июня
Глава МИД Канады: ИГИЛ до сих пор представляет угрозу
Глава МИД Канады: ИГИЛ до сих пор представляет угрозу
В сети опубликован ранее неизвестный рассказ Хемингуэя
В сети опубликован ранее неизвестный рассказ Хемингуэя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь