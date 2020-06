США простились с Джорджем Флойдом

В Миннеаполисе состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб после задержания полицейскими.

Об этом сообщает DW.

Возле закрытого гроба в актовом зале Северного центрального университета собрались родственники и друзья Флойда, а также правозащитники и политики. Попрощаться с Джорджем Флойдом пришел также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей: он опустился на одно колено перед гробом и расплакался.

По словам адвоката семьи Флойда Бена Крампа, 46-летний мужчина скончался не из-за коронавируса, а от другой пандемии, "которая в Америке очень хорошо известна, — пандемии расизма и дискриминации".

Присутствующие почтили память Флойда молчанием, которое длилось 8 минут 46 секунд — именно столько времени полицейский Дерек Шовен сдавливал коленом шею Флойда.

Прощальные церемонии пройдут также в Северной Каролине, где родился Джордж Флойд, и в Техасе, где он будет похоронен.

The body of #georgefloyd carried out of today’s memorial. The moment, the scene, unreal. #GeorgeFloydMemorial pic.twitter.com/Xet7rfwD1x

— Darryl Forges (@Darryl_Forges) June 4, 2020