США простились с Джорджем Флойдом

Новости мира:В Миннеаполисе в последний путь провели Джорджа Флойда.

В Миннеаполисе состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб после задержания полицейскими.

Об этом сообщает DW.

Возле закрытого гроба в актовом зале Северного центрального университета собрались родственники и друзья Флойда, а также правозащитники и политики. Попрощаться с Джорджем Флойдом пришел также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей: он опустился на одно колено перед гробом и расплакался.

По словам адвоката семьи Флойда Бена Крампа, 46-летний мужчина скончался не из-за коронавируса, а от другой пандемии, "которая в Америке очень хорошо известна, — пандемии расизма и дискриминации".

Присутствующие почтили память Флойда молчанием, которое длилось 8 минут 46 секунд — именно столько времени полицейский Дерек Шовен сдавливал коленом шею Флойда.

Прощальные церемонии пройдут также в Северной Каролине, где родился Джордж Флойд, и в Техасе, где он будет похоронен.

Как сообщалось, 46-летний афроамериканец погиб 25 мая в Миннеаполисе сразу после того, как его задержали при попытке расплатиться в магазине банкнотой, которую продавцы считали фальшивой.

Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Флойд говорил, что не может дышать, после чего ему вызвали скорую помощь.

Позже мужчина скончался в больнице. Сразу после инцидента во многих американских городах вспыхнули уличные протесты с погромами и актами вандализма, которые продолжаются до сих пор.