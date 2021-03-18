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Расовая неприязнь не при чем? Убийца восьми человек в американских спа страдал от секс-зависимости

Расовая неприязнь не при чем? Убийца восьми человек в американских спа страдал от секс-зависимости
Обновлено 09:43 Сегодня Телеграф

Серия нападений на спа-салоны в американском штате Джорджия обросла новыми подробностями. Стрелок, виновный в гибели 8 человек в Атланте и Акворте , заявил о борьбе с сексуальной зависимостью.

 Полиция задержала предполагаемого убийцу. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг, который признался в совершении нападений. Он рассказал следователям, что был частым посетителем спа-салонов, пишет reuters.

"В этих местах  он видит отдушину для себя, то, что ему не следует делать. Для него это искушение, которое он хотел устранить", - заявил на пресс-конференции капитан Джей Бейкер из департамента шерифа округа Чероки.

убийца

В среду, 17 марта,  Лонгу предъявили обвинения по восьми пунктам обвинения в убийстве и по одному пункту обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах.  Его задержали в графстве Чероки, в64 километрахот столицы штата. По заявлению властей, подозреваемый направлялся во Флориду. В машине Лонга было найдено огнестрельное оружие.

На месте гибели Джорджа Флойда случилась новая трагедия (видео)

Несмотря на объяснение убийцей причин своего поступка, власти подозревают  его в антиазиатских мотивах совершения преступления, так  как 6 из 8 жертв были  женщинами азиатского происхождения.

Отметим, что первое нападение произошло 15 марта в "Young's Asian Massage" в Акворте, графство Чероки. Здесь было убито 4 человека. В тот же день произошла атака еще на два салона в Атланте, где также оказалось 4 жертвы.

В целом подобные случаи массовых нападений в США не редкость. Так серия атак на бездомных произошла в Нью-Йоркском метро. Сотни офицеров полиции усилили патрулирование на станциях для обеспечения безопасности граждан.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Стрельба, Атланта, Убийства, Джорджия, Спа-салон.
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