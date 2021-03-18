Расовая неприязнь не при чем? Убийца восьми человек в американских спа страдал от секс-зависимости

Серия нападений на спа-салоны в американском штате Джорджия обросла новыми подробностями. Стрелок, виновный в гибели 8 человек в Атланте и Акворте , заявил о борьбе с сексуальной зависимостью.

Полиция задержала предполагаемого убийцу. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг, который признался в совершении нападений. Он рассказал следователям, что был частым посетителем спа-салонов, пишет reuters.

"В этих местах он видит отдушину для себя, то, что ему не следует делать. Для него это искушение, которое он хотел устранить", - заявил на пресс-конференции капитан Джей Бейкер из департамента шерифа округа Чероки.

В среду, 17 марта, Лонгу предъявили обвинения по восьми пунктам обвинения в убийстве и по одному пункту обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах. Его задержали в графстве Чероки, в64 километрахот столицы штата. По заявлению властей, подозреваемый направлялся во Флориду. В машине Лонга было найдено огнестрельное оружие.

Несмотря на объяснение убийцей причин своего поступка, власти подозревают его в антиазиатских мотивах совершения преступления, так как 6 из 8 жертв были женщинами азиатского происхождения.

Отметим, что первое нападение произошло 15 марта в "Young's Asian Massage" в Акворте, графство Чероки. Здесь было убито 4 человека. В тот же день произошла атака еще на два салона в Атланте, где также оказалось 4 жертвы.

В целом подобные случаи массовых нападений в США не редкость. Так серия атак на бездомных произошла в Нью-Йоркском метро. Сотни офицеров полиции усилили патрулирование на станциях для обеспечения безопасности граждан.