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На месте гибели Джорджа Флойда случилась новая трагедия (видео)

На месте гибели Джорджа Флойда случилась новая трагедия (видео)
Обновлено 10:08 Сегодня Телеграф

В Миннеаполисе во время конфликта был застрелен по меньшей мере один человек. Трагедия произошла в субботу вечером, 6 марта, на том самом перекрестке, где в мае прошлого года убили афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает BBC.

"У потерпевшего и подозреваемого возникли словесные разногласия, и подозреваемый выстрелил в жертву", - рассказал представитель департамента полиции Миннеаполиса Джон Элдер.

По словам полицейских, по прибытию на пересечение 38-й улицы и Чикаго-авеню, где сейчас расположен мемориал Джорджа Флойда, они столкнулись с "некоторыми помехами на месте происшествия". Какими именно, копы не пояснили. Позже они узнали, что пострадавший был госпитализирован в Медицинский центр округа Хеннепин с огнестрельным ранением, где позже и скончался.

В данный момент полиция пытается идентифицировать стрелка (известно, что это афроамериканец), а также разыскивает его автомобиль. Это или светлый Suburban с огнестрельными повреждениями.

Также, по данным startribune, убийца и его жертва знали друг друга. Возможно, скрывшийся стрелок также получил огнестрельные ранения.

Отметим, 46-летний афроамериканец погиб 25 мая 2020 года. Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Позже мужчина скончался в больнице. Сразу после инцидента мир захлестнула волна уличных протестов с погромами и актами вандализма.

Напомним, американские полицейские ко Дню Валентина присылали друг другу "валентинку" с изображением Джорджа Флойда.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 512

Все по теме:

Убийство, Стрельба, Миннеаполис, Джордж Флойд.
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