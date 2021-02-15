"От тебя перехватывает дыхание". В США копы попали под расследование из-за черного юмора на День Валентина

Американские полицейские ко Дню Валентина присылали друг другу "валентинку" с изображением Джорджа Флойда. Было начато внутреннее расследование.

В департамент полиции Лос-Анджелеса (LAPD) поступило сообщение от одного из офисов, что неподходящее изображение Джорджа Флойда, стилизованное под День святого Валентина, с надписью «У меня захватывает дух» распространялось по всему отделу, сообщает Forbes.

Глава полиции Лос-Анджелеса Мишель Мур заявил, что департамент начал расследование и опросил офицера, сообщившего о предполагаемом изображении в понедельник 15 февраля.

В итоге расследование фактически зашло в тупик. В полиции сообщили, что не обнаружили "каких-либо фактических публикаций на рабочем месте или не установили, что на самом деле это был сотрудник отдела, создавший изображение".

Фотографию "валентинки" опубликовал telegram-канал " MDK", вызвав в целом саркастические комментарии пользователей: "У кого то хорошее чувство юмора", "Здесь так красиво, я перестаю дышать".

Напомним, 46-летний афроамериканец погиб 25 мая 2020 года в Миннеаполисе сразу после того, как его задержали при попытке расплатиться в магазине фальшивой банкнотой. Один из полицейских прижал его к асфальту, надавив коленом на горло. Позже мужчина скончался в больнице. Сразу после инцидента захлестнула волна уличных протестов с погромами и актами вандализма.