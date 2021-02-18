Скачать
Четверг, 18.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Мы же знали, что рано или поздно какая-нибудь ж*па да наступит", – Фоззи из ТНМК о ковиде, выборе Зеленского и популизме
"Мы же знали, что рано или поздно какая-нибудь ж*па да наступит", – Фоззи из ТНМК о ковиде, выборе Зеленского и популизме
Как компенсировать часть денег за отопление и кто может на это рассчитывать
Как компенсировать часть денег за отопление и кто может на это рассчитывать
Советник Ермака указал на промахи Кабмина и оценил возможность его отставки
Советник Ермака указал на промахи Кабмина и оценил возможность его отставки
Лукашенко собрался на встречу с Путиным: о чем будут договариваться
Лукашенко собрался на встречу с Путиным: о чем будут договариваться

"Налог на Google": какой риск несет Украине взымание НДС с мировых IT-гигантов

"Налог на Google": какой риск несет Украине взымание НДС с мировых IT-гигантов
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф

Верховная Рада поддержала в среду, 17 февраля, в первом чтении законопроект №4184, который обяжет иностранных техногигантов, вроде Google и Facebook, платить налог на добавленную стоимость с электронных услуг. О сути так называемого "налога на Google" и рисках, заложенных в законопроекте, "Телеграфу" рассказал старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической Вячеслав Черкашин.

"Законопроект №4184 является реинкарнацией в парламенте проекта 2634 от 19.12.2019 года, который в свое время вызвал негативный резонанс. Подписывалась даже петиция президенту с требованием отозвать законопроект. Но его принятие парламентом в первом чтении можно считать закономерным, – считает Вячеслав Черкашин. – Во-первых, в реалиях продолжающегося экономического кризиса налог на услуги Google, Facebook, Youtube, Netflix является поиском новых источников поступлений в бюджет документ (он вводит обязанность уплаты НДС нерезидентами за электронные услуги, которые получают физические лица в Украине). Во-вторых, проект вписывается в общеевропейские правила взимания налога – это реализация в Украине так называемого общего правила поставки трансграничных цифровых услуг некоммерческим потребителям (B2C)".

Но, по мнению аналитика, проект не является совершенным и имеет фискальные последствия.

Вячеслав Черкашин поясняет: "Введение "налога на цифровые иностранные услуги" несет в себе автоматический рост (+ 20%) стоимости электронных услуг иностранного происхождения для конечного украинского потребителя. И увеличение расходов компаний и предпринимателей, которые активно продвигают свои товары и услуги через рекламу в интернете".

По словам эксперта, существует еще один риск проекта.

"Не все компании-нерезиденты, особенно с незначительными оборотами в Украине, захотят проходить регистрацию в качестве плательщика НДС и подавать налоговую отчетность. Это требует, как минимум, найма соответствующего персонала и юридическое сопровождения. Проще прекратить отношения с украинскими компаниями и потребителями, – говорит Вячеслав Черкашин. – Поэтому законопроект требует доработки ко второму чтению, хотя бы в части введения необлагаемого налогом порогового значения, чтобы не трогать малый бизнес. Например, в ЕС это – 10 тысяч евро".

К слову, недавно "Телеграф" сообщал, что 2020-й год стал успешным в финансовом плане для мировых IT-гигантов. Так, компании Facebook, Google, Amazon, Apple и Microsoft в целом за год сумели поднять уровень своего дохода на 20%. Сейчас эта цифра насчитывает 1,1 триллион долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 173

Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Налоги в Украине, Налог на Google, Вячеслав Черкашин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
02 В Одессе патрульная за рулем служебного авто сбила женщину (видео)
03 Сбежавший из Украины Янукович напомнил о себе после решения Рады по Евромайдану
04 Кремль не отдаст Донбасс: названа истинная цель Путина в Украине
05 Вторая волна? Еще в одной области в Украине ситуация с коронавирусом близится к катастрофе (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация ухудшается: в Украине бьют тревогу из-за темпов госпитализации больных коронавирусом
Ситуация ухудшается: в Украине бьют тревогу из-за темпов госпитализации больных коронавирусом
Хотели привлечь внимание? Выяснились новые детали отравления школьниц в Умани
Хотели привлечь внимание? Выяснились новые детали отравления школьниц в Умани
В центре Харькова разгромили магазин одежды: момент нападения попал на видео
В центре Харькова разгромили магазин одежды: момент нападения попал на видео
Умер звезда фильмов &quot;Ирония судьбы&quot; и &quot;Служебный роман&quot; Андрей Мягков
Умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь