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Для кого 2020-й был удачным: стало известно, озвучены заработки Google, Facebook и других гигантов

Для кого 2020-й был удачным: стало известно, озвучены заработки Google, Facebook и других гигантов
Обновлено 10:05 Сегодня Телеграф

Минувший год стал успешным для ряда компаний, сумевших повысить свои доходы даже в период пандемии COVID-19. В число триумфаторов попали и мировые ИТ-гиганты.

Информации о заработках ведущих компаний опубликовала издание WSJ. Так, за 2020 год Facebook, Google, Amazon, Apple и Microsoft в целом сумели поднять уровень своего дохода на 20%. Сейчас эта цифра насчитывает 1,1 триллион долларов. Суммарная прибыль технологических корпораций оказалась еще значительней. Рост прибыли составил 24% за год. Выросла и общая капитализация компаний, достигнув цифры 8 триллионов долларов.

график роста доходов

Если же брать в отдельности, многим компаниям удалось повысить спрос на конкретные виды своей продукции. Apple удачно реализовывал ноутбуки, планшеты и прочие устройства для удаленной работы, что логично в условиях всеобщего карантина. Microsoft повысила спрос на ноутбуки Surface и игровые приставки Xbox. Также им удалось значительно повысить интерес к облачным сервисам, а также инструмента для совместной работы и текстовым чатам.

Напомним, прибыль порта  одесского "Южный" за 2020 год выросла на 1304%.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Доходы, ИТ-гиганты.
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