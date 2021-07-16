"Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг

Как писал "Телеграф", 2 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 5600, который в случае принятия может внести массу изменений в жизнь рядовых украинцев.

Это и обложение новыми видами налогов, в том числе, земельных участков, на которых украинцы выращивают сельскохозяйственную продукцию, если последние больше 0,5 га, и введение налога для аграриев, в среднем, 1500 гривен с каждого гектара.

Но куда более болезненными будет налогообложение рынка недвижимости – введение НДС для нового жилья, что сразу повысит его цену, минимум, на 20% и "потянет" цену на вторичном рынке, а также введение налога от 5 до 18% продажи второй и третьей квартир в течение года, что приведет к "тенизации" данного рынка.

Пострадают даже любители пива, ведь с введением нового принципа налогообложения производители прогнозируют рост цен на него, минимум, на 5 гривен за 1 литр.

Тем не менее, несмотря на многие недостатки документа, указываемые экспертами, и выступления против с протестами бизнеса, законопроект был принят в первом чтении 243 голосами "за".

Теперь документ ожидает второе чтение, которое может оказаться длительным и непростым, с подключением лоббистских усилий крупного бизнеса. Собственно, последний уже работает, ведь, по данным народного депутата Украины Ярослава Железняка, законопроект обзавелся уже более чем 10 000 поправок и это не предел, поскольку "многие поправки пришли в виде сканов, в результате их общее число может увеличиться еще на несколько тысяч", прогнозирует депутат.

В свою очередь бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко в своем Телеграме объясняет это нежеланием олигархов платить более высокую ренту за железную руду, которая вводится этим законом.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram также подтвердил наличие более 10 тысяч поправок, напомнив, что больше было только в "антиколомойский" закон – 16 тысяч.