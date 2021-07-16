Скачать
Пятница, 16.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
"Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
"Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
Рулить будут Ермак и Татаров: что говорят эксперты о назначении Монастырского в МВД
Рулить будут Ермак и Татаров: что говорят эксперты о назначении Монастырского в МВД
Ковид-сертификаты Украины признали новые страны: где отдохнуть без карантина и ПЦР-тестов (список)
Ковид-сертификаты Украины признали новые страны: где отдохнуть без карантина и ПЦР-тестов (список)
США могут подключиться к переговорам по Донбассу: в каком формате это возможно и правда ли поможет Украине
США могут подключиться к переговорам по Донбассу: в каком формате это возможно и правда ли поможет Украине

"Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг

"Налог" на огород и землю, рост цен на квартиру и подорожание пива: депутаты сделали первый шаг
18:48 Сегодня Телеграф

Как писал "Телеграф",  2 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект 5600,  который в случае принятия может внести массу изменений в жизнь рядовых украинцев.

Это и обложение новыми видами налогов, в том числе, земельных участков, на которых украинцы выращивают сельскохозяйственную продукцию, если последние больше 0,5 га, и введение налога для аграриев, в среднем, 1500 гривен с каждого гектара. 

Но куда более болезненными будет налогообложение рынка недвижимости – введение НДС для нового жилья, что сразу повысит его цену, минимум, на 20% и "потянет" цену на вторичном рынке, а также введение налога от 5 до 18% продажи второй и третьей квартир в течение года, что приведет к "тенизации" данного рынка. 

Пострадают даже любители пива, ведь с введением нового принципа налогообложения производители прогнозируют рост цен на него, минимум, на 5 гривен за 1 литр. 

Тем не менее, несмотря на многие недостатки документа, указываемые экспертами, и выступления против с протестами бизнеса, законопроект был принят в первом чтении 243 голосами "за". 

Теперь документ ожидает второе чтение, которое может оказаться длительным и непростым, с подключением лоббистских усилий крупного бизнеса. Собственно, последний уже работает, ведь, по данным народного депутата Украины Ярослава Железняка, законопроект обзавелся уже более чем 10 000 поправок и это не предел, поскольку "многие поправки пришли в виде сканов, в результате их общее число может увеличиться еще на несколько тысяч", прогнозирует депутат.

В свою очередь бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко в своем Телеграме объясняет это нежеланием олигархов платить более высокую ренту за железную руду, которая вводится этим законом.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram также подтвердил наличие более 10 тысяч поправок, напомнив, что больше было только в "антиколомойский" закон – 16 тысяч.

Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
Просмотры: 382

Все по теме:

Налоги, Налог на землю, Даниил Гетманцев, законопроект 5600.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выступила против "у**ков": известную правозащитницу жестоко избили ногами в Днепре (видео)
02 Аваков сообщил свое новое "место работы"
03 Уроженцы Донбасса устроили паре россиян "веселый отпуск" в оккупированном Крыму (фото)
04 Потоп в Германии: много погибших, счет пропавших пошел на тысячи (жуткие фото, видео)
05 Pfizer или CoronaVac: ученые провели эксперимент эффективности вакцин, применяемых в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, ввел ли СНБО санкции против Коломойского
Стало известно, ввел ли СНБО санкции против Коломойского
Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?
Осторожно, выстрелит: во Львове крышкой от газировки мужчине травмировало глаз. В чем кроется опасность?
&quot;Белая империя&quot;: после Украины Россия может позариться на новые земли
"Белая империя": после Украины Россия может позариться на новые земли
Дающая концерты в России Ани Лорак решила вернуться в Украину: детали
Дающая концерты в России Ани Лорак решила вернуться в Украину: детали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь