Украинцам начали присылать платежки с новым налогом: что важно знать и кому нужно платить

Среди многих налогов, существующих в Украине, несколько особняком стоит так называемый налог "на роскошь", принятый еще в 2013 году. Задуманный так для дополнительного налогообложения состоятельных украинцев, в частности, имеющих крупную недвижимость, в конце концов он превратился в повседневность для людей, которых сложно отнести к богатым.

Летом 2021 года гражданам, подпадающим под действие этого налога, снова придется раскошелиться.

1800 гривен за 40 "лишних" квадратных метров в столице

"А вам пришла платёжка на налог на недвижимость? Мне пришла – 1800 грн. Вот электорат (Зеленского. - Ред.) ох*еет", – написал на своей странице в социальной сети Facebook блогер Михаил Голуб.

Как отметил в комментарии блогер, это счет за принадлежащую недвижимость в 160 квадратных метров. Правда, когда другие пользователи соцсети "позавидовали" автору, Голуб уточнил, что такую платежку получил не лично он. Некоторым гражданам придется заплатить куда большие суммы.

Между тем знакомый блогера, рассказавший ему о платежке на уплату налога на недвижимость, отличную от земельного участка, может считать себя еще "счастливчиком". Ведь ему придется заплатить всего за 40 "лишних квадратов" собственного дома и по вполне "умеренной" налоговой ставке в 1% от минимальной заработной платы, которая действует в Киеве.

Налог на жилье: кто должен и не должен платить?

Уплата налога на недвижимость регулируется статьей 266 Налогового кодекса Украины, согласно которому плательщиками налога на недвижимость, без учета земельных участков, являются физические и юридические лица. В том числе не граждане Украины, которым принадлежит недвижимость: площадью свыше 60 квадратных метров – для квартир; 120 квадратных метров – для частных домов; 180 квадратных метров – в случае владения и квартирой, и домом.

Также Налоговый кодекс определяет недвижимость, владельцы которой могут не платить налог, это:

- недвижимость, принадлежащая органам государственной и местной власти и бюджетных учреждений;

- недвижимость, расположенная в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, определенных законом, в том числе их доли;

- здания детских домов семейного типа, общежития;

- жилая недвижимость, не пригодная для проживания, в том числе в связи с аварийным состоянием, признанным согласно решению органа власти;

- недвижимость, в том числе их доли, принадлежащие детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа, признанным таковыми в соответствии с законом, детям-инвалидам, воспитывающихся одинокими матерями (родителями), но не более одного такого объекта на ребенка;

- нежилая недвижимость, используемая как МАФы;

- промышленные здания, в частности, производственные корпуса, цеха, складские помещения промышленных предприятий;

- здания, сооружения сельскохозяйственных товаропроизводителей, предназначенные для использования непосредственно в сельскохозяйственной деятельности;

- жилой и нежилой недвижимости, находящиеся в собственности общественных организаций инвалидов и их предприятий;

- недвижимость, принадлежащая участникам АТО/ООС и их семьям

Впрочем, все эти льготы перестают действовать если площадь недвижимости в 5 раз превышает льготу по уплате налога, то есть 300 квадратных метров для квартир, 600 квадратных метров для домов и 900 квадратных метров при условии владения и квартирой, и домом.

Также есть нюансы исходя из числа собственников жилья, если недвижимость находится в совместной собственности, так, если:

собственность долевая, каждый из собственников платит за свою долю;

собственность не поделена в натуре, платить налог может один из владельцев которого определят другие совладельцы или суд;

собственность поделена в натуре, каждый из собственников платит за собственную долю.



Не более 70,85 грн. за каждый "лишний" метр: сколько придется платить?

Согласно все той же статье 266 Налогового кодекса Украины размер налога на недвижимость зависит от ставки налога, устанавливаемой местным органом власти и площади "лишних" квадратных метров, превышающих льготу.

Так, ставка устанавливается органом местной власти, но не может превышать 1,5% минимальной заработной платы на 1 января года, за который уплачивается налог, то есть 1 января 2020 года. Поскольку тогда минимальная зарплата составляла 4723 гривны, то максимальная ставка налога за 1 "лишний" квадратный метр не может превышать 70,85 грн.

Предположим, в собственности киевлянина находится квартира площадью 80 квадратных метров. В таком случае ему придется заплатить налог за 20 "лишних квадратов" по ставке, установленной Киевгорсоветом (1% от минимальной заработной платы или 47,23 грн за 1 квадратный метр) или 944 грн 60 коп.

Особенно не повезло тем, кто владеет недвижимостью площадью свыше 300 квадратных метров – им предстоит дополнительно заплатить 25 тысяч гривен вне зависимости от того, сколько им уже пришлось отдать за "лишние" квадраты.

Налог на жилье: когда платить?

Согласно существующей процедуре органы государственной фискальной службы должны сами рассылать уведомления с суммой налога на недвижимость тем, кто должен его заплатить, с реквизитами счетов для оплаты.

Также в налоговой напоминают, что оплатить данный налог необходимо не позднее чем через 60 дней со дня получения уведомления.

И хотя за неуплату данного налога в срок грозит штраф – 10% от суммы налога за опоздание на срок до 30 дней и 20% за опоздание на срок более 30 дней, юристы советуют не волноваться.

"Обязанности по уплате налога у вас возникают только после получения соответствующего письма от налоговой. Если вы этого письма не получали, у вас не возникают никакие штрафные санкции, ни проблемы с уплатой этого налога", – утверждает адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале.

Также юрист напоминает, что в случае наличия недвижимости в частной общей собственности, каждый из владельцев имеет налоговую льготу в 60, 120 и 180 квадратных метров.

Налог на жилье: несправедливо, но особо на рынок не влияет

По словам президента Ассоциации риэлторов Украины Юрия Питы, платежки с налогом на недвижимость от налоговой должны получать около 40% собственников недвижимости в стране. На деле же их обычно получают не более 15-20%, что связано не полностью сформированным реестром недвижимости, к тому же многие собственники уклоняются от уплаты налога, "разбив" превышающую льготу площадь на нескольких собственников.

"Есть определенная несправедливость в этом налоге, ведь в нем не учтена локация, престижность того или иного района: например, квартира на Крещатике по налогу будет равняться одинаковой по площади квартире на Троещине, хотя разница в стоимости таких квартир может отличаться в 2,5-3 раза. Но пока наше государство не готово перейти на налог, привязанный к стоимости самого объекта налогообложения", – поясняет Юрий Пита.

В целом, как поясняет глава Ассоциации риэлторов Украины, налог на недвижимость почти не влияет на ее рынок в стране. Разве что, гипотетически, на арендные ставки коммерческих объектов или квартир, используемых под различные офисы или как арендное жилье. Однако в целом аренда больше зависит от цены на коммунальные услуги, а на грядущий рост цен на квартиры больше влияет растущий спрос на рынке что приведет к росту цен на жилье в Украине в 2021 году примерно на 25%.