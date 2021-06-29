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Эксперт об изменениях в Налоговом кодексе: "Наших граждан и бизнес вместо поддержки ожидает давление"

Эксперт об изменениях в Налоговом кодексе: "Наших граждан и бизнес вместо поддержки ожидает давление"
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф

В ближайшее время Верховная Рада может рассмотреть предложенный Кабмином 2 июня законопроект №5600 в части изменений в Налоговый кодекс. Как сообщал "Телеграф", он затронет множество украинцев – от любителей пива до владельцев более чем 0,5 га земли. Перечень тех, кто подпадет под его действие, очень широк, для неплательщиков налогов чиновники готовят новые "стимулы".

Налоговые инициативы властей оценил для "Телеграфа" старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

"Последние инициативы властей – бюджетная декларация на 2022-2024 годы и законопроект о балансировке бюджетных поступлений (№ 5600) – акцентированно свидетельствуют о слабо аргументированном желании проводить одну из самых жестких фискальных политик в мире. На алтарь текущих политических задач (той же борьбы с отдельными олигархами или финансирование "Большого строительства"), а также микрофинансовой стабильности (требования внешних кредиторов), принесены возможности для роста и скорейшего восстановления украинской экономики. Наших граждан и бизнес вместо поддержки или, по крайней мере, невмешательства государства ожидают новые дискреционные полномочия налоговиков, еще более высокие штрафы и прямой рост налогового и административного давления", – прогнозирует Вячеслав Черкашин.

По его мнению, правительство агрессивно лезет в карманы налогоплательщиков и наращивает степень вмешательства в экономические процессы.

"Ничего из указанного выше "пыточного набора" в принципе не способно простимулировать процветание или даже жалкое его подобие. Украину в целом ожидает эра высоких налогов, а налогоплательщиков – еще один период выживания", – резюмирует аналитик.

Ранее главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар рассказал "Телеграфу", почему не согласен с налоговыми инициативами главы комитета по вопросам финансов и налоговой политики, нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Налоги, Налоговый кодекс, Кабмин, Экономика Украины.
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