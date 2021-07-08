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Цены на квартиры в Украине резко пойдут вверх: в чем причина

Цены на квартиры в Украине резко пойдут вверх: в чем причина
Обновлено 15:40 Сегодня Телеграф

25% – столько до конца года может составить рост цен на недвижимость на первичном рынке и около 12% - на вторичке. Как сообщили "Телеграфу" в Ассоциации риэлторов Украины рост является фактически неминуемым и объясняется двумя причинами.

От отсутствия альтернативы для инвесторов до ипотеки

По словам президента Ассоциации риэлторов Украины Юрия Питы, за первое полугодие цена в первичном сегменте рынка недвижимости вырос на 15-18% и на 7-10% на вторичном, что объясняется резким ростом спроса – примерно на 20% за январь-июнь.

"Рынок жилья является фактически безальтернативным для того, кто хотел бы сохранить и приумножить имеющиеся средства. Именно поэтому в течение 6 месяцев, несмотря на 2 локдауна, спрос на жилье растет на 3-5% ежемесячно", – сказал он.

По словам эксперта, в 2021 году украинцы все чаще заключают инвестиционные договора с целью сохранения средств при помощи вложений на первичном рынке недвижимости. На долю инвесторов теперь приходятся порядка 60% всех сделок по продаже жилья на первичном рынке в Украине.

На вторичном же рынке этот показатель значительно меньше и касается, в основном, одно-, двухкомнатных квартир в хорошем состоянии и удачном районе.

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"С начала года покупательная способность гривны уменьшилась официально на 9%, а фактически, по мнению экономистов, на все 15-20%. В условиях роста цен на все группы товаров и услуг, вполне ожидаемо, что это сказалось на стоимости жилья", – так объясняет желание украинцев вложить свои средства в жилье Юрий Пита.

Вторым фактором, влияющим на рост квартир, глава Ассоциации риэлторов Украины считает развитие ипотеки и более лояльные программы застройщиков по рассрочке, что дает покупателям больше возможностей стать собственниками жилья даже при отсутствии полной стоимости квартиры.

Рост цен на недвижимость, по данным Ассоциации, наблюдается в большинстве регионов страны: во Львове цены выросли в среднем на 7-10%, Виннице на 5% Харькове на 6% и в Черновцах на 10-15%.

25% – не предел

По мнению Юрия Пита новый скачок цен на недвижимость начнется уже через месяц – в середине августа и будет продолжаться до конца года, что приведет к росту цен на первичном рынке до 25% и до 12% вторичном.

Вместе с тем, по мнению эксперта, дальнейший ход на рынке жилья во многом будет зависеть от эпидемической ситуации, от состояния экономики, курса гривны по отношению к доллару. Важными также станут вопросы налогообложения первичной недвижимости, развития ипотеки под покупку "первичных" квартир, а также принятие законодательных актов, направленных на защиту покупателей-инвесторов и решение вопросов долгостроев.

"В случае введения на первичном рынке НДС и 18% налога с продаж 3-го объекта, цены на первичке могут существенно возрасти. Это автоматически затронет и вторичный рынок в дополнительных несколько процентов", – подытожил Юрий Пита.

С учетом всего этого рост цен на первичном рынке недвижимости может оказаться даже выше прогнозируемых 25%.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Рынок недвижимости, Недвижимость в Украине, Квартиры в Украине, Ассоциация риэлторов Украины.
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