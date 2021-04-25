Все просто: эксперт объяснил, почему недвижимость под Киевом может стоить как в Варшаве или Барселоне

Ни для кого не секрет, что цены на недвижимость в Киеве очень высоки и находятся на уровне с европейскими аналогами. На это влияет высокий спрос со стороны покупателей.

Об этом "Телеграфу" рассказал бывший советник столичного мера Максим Бахматов, который сейчас возглавляет ОО "Офис трансформации"

По его словам, высокие цены на квартиры и дома создает рынок. Ведь каждый год в столице продают около одного миллиона квадратных метров недвижимости. А раз ее покупают, значит клиенты воспринимают такую стоимость адекватной.

В то же время, в нашей стране огромный дисбаланс между Киевом и регионами. Так, например, столичное жилье может стоить на уроне Барселоны или другого европейского города. А вот в Черкассах можно приобрести достойный вариант всего за $20 тысяч. От Черкасс до Киева два часа езды. В Испании же, сложно найти хорошее жилье за $20 тысяч в двух часах езды от Барселоны.

Подробней читайте в материале "Телеграфа": "В Украине слишком много "крепких хозяйственников", – Максим Бахматов о Зеленском, Притуле и о том, каким должен быть мэр города.