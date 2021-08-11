Титан для врага: почему Фонд госимущества закрывает глаза на торговлю с Россией?

Несмотря на продолжающуюся 7 лет оккупацию украинского полуострова Крым Россией и военные действия на Донбассе, государственные чиновники помогают российскому ВПК производить вертолеты, стрелковое оружие и другую продукцию военного назначения.

Более 2 лет Объединенная горно-химическая компания Украины, в состав которой входят Вольногорский и Иршанский горно-обогатительные комбинаты, производящие добычу и обогащение титаносодержащих руд, продолжают продавать в РФ свою продукцию. Об этом на днях написало агентство "Украинские новости".

Так, по данным СМИ, минимум с 2019 года ОГХК поставляет сырье крупнейшему российскому производителю титана "ВСМПО-АВИСМА", в свою очередь сотрудничающему с компаниями российской "оборонки".

Агентство приводит таможенные документы, согласно которым ОГХК осуществляла поставки своей продукции в апреле 2020 года и мае-июне 2021 года, в ходе которых были проданы более 1200 тонн руды и титаносодержащего концентрата. Поставки осуществлялись через Харьковскую таможню Украины, в РФ же продукция оформлялась через Белгородскую и Свердловскую таможни.

Государственные мужи не могут или не хотят навести порядок?

Удивляет тот факт, что ОГХК является государственной компанией, управление которой осуществляет Фонд государственного имущества Украины, то есть те, кто в первую очередь должен стоять на защите государственных интересов в сложившемся конфликте.

Тем не менее более двух лет стратегическое сырье направляется во враждебную страну, а ФГИУ и его главу Дмитрия Сенниченко такая самодеятельность подчиненных почему-то ничуть не беспокоит. Между тем такая деятельность тянет на статью 258-5 Уголовного кодекса Украины - "Финансирование терроризма" и грозит сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Кроме прямой торговли с РФ госпредприятие давно и "плодотворно" сотрудничает с оставшимся в оккупированном полуострове "Крымским титаном" олигарха Дмитрия Фирташа. ОГХК продолжает поставки своего сырья через Болгарию, для ввоза же на полуостров используются суда под сирийским флагом.

Фонд госимущества как будто делает попытки бороться: за 2020 год поста и. о. председателя правления АО "ОГХК" освобождался трижды – в ранге и. о. побывали и топ-менеджер предприятия с момента его создания Александр Гладушко, и некий Михаил Макаров, возможно помощник нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и даже иностранный специалист Питер Дэвис. Всех их в ФГИУ в итоге уволили, обвинив в коррупции, кроме Михаила Макарова, который "проболел" весь период руководства компанией.

Любопытно, что уволенные Фондом Гладушко и Дэвис в свою очередь обвинили в коррупции именно ФГИУ. Хотя ни одна из сторон не добилась привлечения оппонентов к ответственности за коррупционные преступления, плодящиеся вокруг предприятия скандалы говорят ясно – ФГИУ и его глава Дмитрий Сенниченко никак не могут навести порядок на стратегическом государственном предприятии, то есть, имея де-факто все рычаги влияния на ситуацию, незаконная торговля с врагом продолжается.

Между тем еще 18 июня СНБО Украины принял, а 24 июня президент ввел в действие указ Совета о введении санкций против "ВСМПО-АВИСМА", а также против должностных лиц компании - генерального директора госкорпорации "Ростех", председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова. Правительство же запретило экспорт титановой руды в РФ, однако ФГИУ Дмитрий Сенниченко никак не могут, или не хотят навести порядок в данной отрасли.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о важности украинской титановой отрасли для российской оборонки. Оказывается, 100% титанового сырья для ВПК Россия импортирует, при этом 83% именно из Украины.

Если же, вместо продажи россиянам, Украина сможет наладить переработку титана и производство готовой продукции, то наша страна сможет зарабатывать на нем до 25 миллиардов долларов ежегодно.