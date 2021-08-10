Карпаты для российских военных и туры в Абхазию: украинская турфирма оказалась в эпицентре скандала

Украинская туристическая компания "Кулуар" оказалась в центре скандала из-за того, что не против организовать походы в Россиюили по оккупированным частям Грузии.

Соответствующей информацией поделился блогер и путешественник Валерий Маркус.

Как говорится в материале, в настоящее время туры по оккупированной Абхазии стали недоступными, однако в поисковых системах сохранились данные о том, что такие походы планировались на 2021 года.

Кроме того, он со своими знакомыми решил устроить пранк и позвонили туроператору, представившись российскими военнослужащими, которые хотели бы отдохнуть в Карпатах.

Как оказалось, "Кулуар" не заметил в этом ничего странного и был готов посодействовать в организации похода, если те будут не в форме.

Полная версия разговора выложена в YouTube канале Маркуса.

"Телеграф" обратился к "Кулуару" за разъяснением, однако там сказали, что пока комментариев для СМИ не дают.

Как сообщалось ранее, украинская прыгунья и младший лейтенант ВСУ Ярослава Магучих оказалась в центре скандала из-за фотографии с капитаном ВС РФ Марией Ласицкене.

За Магучих попытался заступиться украинский каратист Станислав Горуна, но лишь подлил масла в огонь.