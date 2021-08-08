Скандал вокруг фото Магучих с россиянкой добрался до Минобороны: подробности

В Министерстве обороны Украины прокомментировали скандал, вспыхнувший вокруг совместного фото украинской прыгуньи Ярославы Магучих с российской легкоатлеткой Марией Ласицкене.

Как сообщила в Фейсбук заместитель главы МОУ Анна Маляр, Магучих действительно является младшим лейтенантом ВСУ.

"Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность", - отметила он.

Маляр также указала, что подобного рода фотографии сразу же становятся "информационно-психологической пушкой", которая будет использоваться страной-агрессором для демонстрации миру того, что "их там нет".

"Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и при каких искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага", - добавила Маляр.

Замглавы МОУ указала, что после возвращения Магучих из Токио у них будет разговор на эту тему. Вместе с тем, она призвала прекратить травлю украинской спортсменки, пока та не предоставит свои объяснения.

Как сообщалось ранее, Магучих завоевала бронзовую медаль по прыжкам в высоту, покорив планку в 2,00 метра.