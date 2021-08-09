"Отстаньте от спортсменов с вашей ***ой политикой": олимпийский чемпион вступился за Магучих, но был вынужден оправдываться за свои слова

Олимпийский чемпион Станислав Горуна решил вступиться за украинскую прыгунью Ярославу Магучих, которой досталось из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене, однако его заявления вызвали еще больше негодования.

Соответствующее обращение он обнародовал у себя в Фейсбук.

"Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом это его часть", - написал он.

Горуна написал, что в совместном фото Магучих и Ласицкене никакой "зрады" нет, поскольку спортсменки "подружились из-за конкуренции и одинаково тяжелой работы над собой".

Его слова вызвали много гнева в сети, а некоторые напомнили, что Магучих является лейтенантом ВСУ, а Ласицкене -капитаном ВС РФ.

После этого Горуна написал еще один пост, чтобы пояснить свои слова.

"Поздравления на пьедестале соперниц / соперников объятиями - это привычный ритуал во всех видах спорта во всех странах. Это традиционное проявление уважения. Я, собственно, это и подчеркивал, но большинство увидело лишь название "спорт вне политики" и начали трактовать по своим предпочтениям", - добавил он.

Горуна также добавил, что не преуменьшает заслуг ВСУ и осознает, что происходит в Украине в последние 8 лет.

Как сообщалось ранее, в Минобороны обещали поговорить с Магучих после ее возвращения из Токио.

Горуна 6 августа завоевал на Олимпиаде бронзовую медаль по карате.