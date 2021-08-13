«Кандидат на вылет»: глава ФГИУ может лишиться своей должности – СМИ

По данным СМИ действующий глава Фонда государственного имущества Украины с 2019 года Дмитрий Сенниченко может потерять свою должность. Причина тому – многочисленные скандалы, связанные с именем чиновника, особенно с торговлей госпредприятий с врагом.

По данным журналистов результаты журналистских расследований, выявивших скрытые связи чиновника со скандальными деятелями, подачу недостоверных данных в декларациях и лоббирование торговли титаном со страной-агрессором через подконтрольные предприятия, привлекли внимание парламентариев.

В частности, Комитет по вопросам экономического развития Верховной Рады Украины по поручению спикера парламента Дмитрия Разумкова рассмотрел обращение о нецелесообразности дальнейшего пребывания Сенниченко на посту главы Фонда госимущества «из-за отсутствия диалога с общественностью, скрытых связей и недостоверных данных в декларации».

Соответствующее решение направили в Правительство для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер реагирования.

Причем в начале июля глава Фонда «засветился» в очередном скандале – ФГИУ будучи управляющим государственного агрокомбината «Пуща-Водица», заказчика строительства жилого комплекса «Варшавский», отказывается подписывать документы о готовности домов и присвоении им почтовых адресов. Итог таких действий ФГИУ - девелопер не может сдать построенные объекты в эксплуатацию, а тысячи семей-заселиться в приобретенные ими квартиры.

С тех пор инвесторы уже дважды устраивали акции протеста под зданием Фонда, но его глава так и не нашел времени объяснить свою позицию.

Как сообщал «Телеграф», только за 2020 год Дмитрий Сенниченко стал фигурантом 9 уголовных дел. А в последнее время внимание к Фонду привлекла информация о продаже подконтрольным предприятием ОГХК титанового сырья российским компаниям, которые работают на ВПК страны-оккупанта. Подробнее о делах ФГИУ и Дмитрия Сенниченко читайте здесь.