Завод «Більшовик» продано фірмі зі статутним капіталом у 4000 грн: що новий власник зробить із підприємством

Велика приватизація в Україні стартувала із сумнівної купівлі київського машзаводу "Більшовик" будівельною компанією

Перший київський машинобудівний завод «Більшовик» знайшов нового власника – за результатами аукціону, що відбувся 27 жовтня, ним стало ТОВ «Дженерал комерс».

Статки найстарішого машинобудівного підприємства столиці останніми роками були дуже важкими, заборгованість підприємства перевищила півмільярда гривень, 369 мільйонів з яких склали борги із заробітної плати.

В результаті Фонд державного майна виставив підприємство на аукціон за початковою ціною в 1,389 млрд грн, продавши його на 40 мільйонів дорожче ТОВ «Дженерал комерс».

"Цей аукціон є реальним результатом курсу на проведення прозорої приватизації. Тепер вступають у дію умови приватизації, які гарантують захист інтересів працівників та подальший розвиток підприємства – всі заборгованості будуть погашені, а інвестиції у модернізацію активів є чіткою вимогою", – заявив голова ФДМУ Дмитро Сенніченко.

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Тим часом покупець викликає низку питань, головне з яких – купівля підприємства за 1,429 млрд грн фірмою, чий статутний фонд — 4110 гривень. Це приблизно у 347 688 разів менше суми угоди.

Інші питання викликають власники та спеціалізація ТОВ «Дженерал комерс».

Власниками ТОВ виступають Володимир Долгополов (79,45%), закритий венчурний фонд Ларам систем (15,55%) і навіть кіпрська фірма Аб пілар холдингс (5%).

Основним профілем діяльності фірми вказано оптову торгівлю, а додатковими – нерухомість, управління та консультування з питань нерухомості та будівництва. Як фірма, яка не має досвіду роботи в машинобудуванні, виконуватиме вимоги ФДМУ щодо збереження «машинобудівного» профілю «Більшовика» – загадка.

Як повідомлялося раніше, завод буде цікавий покупцям швидше своїм вигідним розташуванням та площею – 35 гектарів землі у Солом’янському районі столиці.

За даними «Телеграфа», за ТОВ «Дженерал комерс» стоїть відомий столичний бізнесмен та забудовник Василь Хмельницький, засновник холдингу UFuture.

Новий власник "Більшовика" Василь Хмельницький

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