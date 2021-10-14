Забудова на мільярди: як скандальний ректор Максим Луцький перетворює НАУ в житловий масив і хто на цьому заробить

Ціла плеяда впливових людей хочуть забудувати 38 гектарів території НАУ житловими будинками: серед них — скандальний ректор-регіонал і оточення ексглави Офісу президента

За роки свого існування Державна архітектурна будівельна інспекція (ДАБІ) стала однією з найбільш одіозних і корупційних держструктур. Все закінчилося для неї тим, що 15 вересня Кабмін прийняв рішення про її ліквідацію.

Але за 15 днів до припинення роботи ДАБІ встигла видати 431 дозвіл на будівництво, деякі з яких викликають питання. У їх числі — право на забудову території столичного Національного авіаційного університету, чиї студенти постійно скаржаться на стан своїх гуртожитків.

«Телеграф» вирішив розібратися, хто і що стоїть за рішенням про забудову території стратегічного вишу.

1600 квартир в обмін на ремонт гуртожитків

Всього за добу до своєї офіційної ліквідації ДАБІ встигла видати дозвіл на проведення будівельних робіт з реєстраційним номером ІУ013210909218, згідно з яким на 38,2336 га землі, що належить НАУ, повинні побудувати 14 житлових будинків з підземними паркінгами та спорткомплексом за адресою проспект Любомира Гузара, 1. Проспект протяжністю 2,2 км, що раніше називався на честь космонавта Володимира Комарова, знаходиться в житловому масиві Відрадний Солом’янського району столиці.

Звістка про забудову викликала масу питань у ЗМІ, оскільки мова йшла про 14 дев’ятиповерхових будинках на 1659 квартир, при тому що, скажімо, житловий комплекс «Липинка» в Києві з 42 будинків мав 920 квартир.

Питання до проєкту з’явилися й у народних депутатів — 6 жовтня Комітет ВР України з питань освіти навіть заслухав ректора НАУ Максима Луцького про необхідність реалізації проєкту.

У Максима Луцького цікава біографія

Треба сказати, що нинішній ректор Національного авіаційного університету — людина з дуже яскравою і скандальною біографією. Народжений у родині вчених Луцький ще студентом займався бізнесом і навіть нібито мав судимість за торгівлю краденим. Після закінчення КПІ, на початку 2000-х років, він прийшов в НАУ. Потрапивши до Верховної Ради у 2006 році за списками БЮТ, швидко змінив політичну орієнтацію і вступив в Партію Регіонів. З того часу встиг побувати в кріслі заступника міністра освіти та науки, вдруге став нардепом вже за списками партії Януковича і навіть покерував Солом’янською районною держадміністрацією Києва. За даними ЗМІ, є другом і кумом ексміністра освіти та науки України Дмитра Табачника, а також причетний до виведення коштів і банкрутства «Терра-банку».

Ще влітку 2014 року Луцький був призначений ректором НАУ, правда, його швидко усунули з посади. А в січні 2021 року він виграв вибори й став керувати університетом.

Ректор НАУ, людина зі скандальною біографією Максим Луцький

Попри таку біографію, Луцькому вдалося переконати нардепів в доцільності забудови 38 гектарів вишу, оскільки це нібито має допомогти розвитку матеріальної бази НАУ — ремонту гуртожитків, будівництву нових навчальних корпусів та іншого в рамках проєкту державно-приватного партнерства.

У підсумку нардепи дали ректору НАУ «зелене світло», і запропонували механізми контролю за виконанням зобов’язань інвестора.

Яке ж будівництво в НАУ без скандалів?

Легковір’я нардепів у виконання зобов’язань НАУ та інвестора, м'яко кажучи, дивує, адже з весни виш знаходиться в епіцентрі скандалу через будівництво 24-поверхового будинку ЖК «Відрадний» за адресою Любомира Гузара, 1. Багатоповерхівку на території НАУ почали зводити у 2015-му і до 2019-го дві з чотирьох секцій будинку здали в експлуатацію. Але потім будівництво завмерло через брак у забудовника коштів — не вистачає близько 100 млн грн.

Однак близько 400 сімей інвесторів, які купили квартири в будинку, не вірять у правдивість забудовника і звинувачують у трагедії замовника — НАУ і Максима Луцького, а оточення ректора вважають причетним до керівництва ТОВ «Толока», що управляє фондом фінансування будівництва. Влітку інвестори мітингували під стінами КМДА, намагаючись змусити столичну владу втрутитися.

За даними ЗМІ до скандального будівництва може мати відношення і заступник мера Києва В’ячеслав Непоп, а сам Максим Луцький стверджував, що ТОВ «Толока» є фірмою рідного брата колишнього ректора цього ж університету Віталія Бабака — Сергія Онищенка.

Цікавим збігом є і той факт, що в момент початку будівництва будинку у 2015 році Максим Луцький мав, очевидно, серйозний вплив на тодішнього керівника вишу Рімвідаса Хращевського. Той навіть намагався відновити Луцького на посаді першого проректора НАУ.

В усякому разі саме за це, а також за вимивання коштів з вишу, 6 листопада 2015 року Хращевський був звільнений тодішнім главою Міносвіти та науки Сергієм Квітом.

Втім, на думку джерел «Телеграфа» в НАУ, під впливом Луцького перебував і попередник Хращевського на посаді ректора — Микола Кулик. В цілому ж через будівництво на території вишу неможливо закінчити зведення унікальної аеродинамічної труби, яка призначалася для досліджень обмерзання літаків у верхній атмосфері

Словом, якось дивно вірити в здатність НАУ реалізувати такий масштабний проєкт, коли виш не може побудувати один будинок ось уже 6 років.

Хто головний вигодонабувач забудови НАУ?

Як запевнив нардепів ректор НАУ Максим Луцький, вигоду від забудови території отримає сам виш у вигляді поліпшення своєї матеріальної бази, але головним вигодонабувачем, зрозуміло, стане бізнес, адже 1659 квартир в Солом’янському районі — це, як мінімум, кілька мільярдів гривень.

Згідно з даними Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, генеральним підрядником об’єкта на території НАУ є ТОВ «Атмосфера інжиніринг системз».

За даними ЗМІ, ТОВ «Атмосфера інжиніринг системз» може бути пов’язана з двома далеко не останніми як у світі бізнесу, так і української політики, людьми.

Перший з них — колишній заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА, а нині власник розробницької компанії Saga Development Андрій Вавриш. Всі ті ж ЗМІ повідомляють, що «Атмосфера інжиніринг системз» часто виступає генеральним підрядником проєктів Saga Development, наприклад, при будівництві скандального «ділового центру» по вулиці Сагайдачного, 18.

При цьому сам Вавриш відомий як близький друг першого голови Офісу президента України Андрія Богдана. Сам забудовник цього не заперечує, і нарікає, що ця дружба навіть «заважає» його бізнесу, оскільки після звільнення впливового друга на нього наїжджають силовики.

Екс-глава ОПУ Андрій Богдан і забудовник Андрій Вавриш

Іншим претендентом на основну вигоду по забудові НАУ, як пишуть мас-медіа, може виступити міністр інфраструктури України Олександр Кубрак або люди з його оточення.

У всякому разі, за даними сервісу YouControl, одним з чотирьох співвласників ТОВ «Атмосфера інжиніринг системз» є інше ТОВ — «Роксвіл», що володіє часткою у 25%. При цьому, як писали ЗМІ, власник «Роксвіла» Михайло Петрик є бізнес-партнером такого собі Артема Петрощука — рідного брата Євгена Петрощука, що з 2019 по травень 2021 року був радником тодішнього глави «Укравтодору» Олександра Кубракова. Після призначення останнього міністром інфраструктури Євген став позаштатним радником в Міністерстві інфраструктури.

Але що ще більш цікаво, з серпня 2019 і по лютий 2020 року сам Євген Петрощук був співвласником ТОВ «Атмосфера інжиніринг системз», поки його місце не зайняло ТОВ «Роксвіл» бізнес-партнера його рідного брата Артема.

Радник Міністерства інфраструктури Євген Петрощук

«Телеграф» буде продовжувати розслідувати тему видачі ДАБІ дозволів перед самою ліквідацією, в якій крім НАУ, налічується ще понад 400 документів.