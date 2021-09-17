Перед ліквідацією ДАБІ видала ряд сумнівних дозволів - на території НАУ тепер можна побудувати 14 багатоповерхівок

Новий житловий комплекс буде вміщати 1 659 квартир.

За день до ліквідації державної будівельно-архітектурної інспекції, 14 вересня, її представники дозволили будівництво житлового комплексу на території Національного авіаційного університету в Києві.

Про це повідомляє Єдина державна електронна система у сфері будівництва.

Відомо, що ДАБІ діяла лише до 14 вересня, а з наступного дня почала роботу Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ), про що повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Новий житловий комплекс складатиметься із 14 будинків, які вміщатимуть 1 659 квартир, загальна площа яких становить 107,3 тис. кв м.

Така кількість квартир насправді насторожує, якщо майбутній ЖК порівняти із "Ліпінкою", де знаходиться 42 будинки і там є всього 920 квартир, хоча виділена площа досить велика — 145,06 тис. кв м.

У будівництві нового ЖК на території університету генпідрядником робіт буде ТОВ "Атмосфера інжиніринг сістемз".

Юрист Георгій Могильний, говорить, що таке будівництво суперечить Генеральному плану, тому не є законним. Цю ж саму інформацію підтверджує і документ 2014 року про Містобудівні умови та обмеження (МУО). Його видав тодішній головний архітектор Києва Сергій Целовальник, вимагаючи врахувати при цьому будівництво у новому Генплані Києва.

Варто відзначити, що зараз ректором НАУ є Максим Луцький, котрий раніше був депутатом від "Партії Регіонів". Окрім того, він є кумом ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Жителі Києва та журналісти різко відреагували на новину про будівництво ЖК.

"Національний авіаційний університет вже можна перейменувати на "житловий комплекс НАУ". Це формулювання буде більш точно зображати те, що відбувається на території університету", — пише на сторінці у Facebook журналіст Дмитро Реплянчук.

За його словами, вже зараз важко сказати, чого більше на території університету — ЖК чи навчальних корпусів. Очевидно, що після побудови 14 нових будинків ситуація ускладниться ще більше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що студенти НАУ поскаржилися на жахливий стан гуртожитків, де сиплються стіни та бігають таргани.