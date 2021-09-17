Перед ликвидацией ГАСИ выдала ряд сомнительных разрешений — на территории НАУ теперь можно построить 14 многоэтажек

Новый жилой комплекс будет вмещать 1659 квартир.

За день до ликвидации государственной строительно-архитектурной инспекции, 14 сентября, ее представители разрешили строительство жилого комплекса на территории Национального авиационного университета в Киеве.

Об этом сообщает Единая государственная электронная система в сфере строительства.

Известно, что ГАСИ действовала только до 14 сентября, а со следующего дня начала работу Государственная инспекция архитектуры и градостроительства о чем сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Новый жилой комплекс будет состоять из 14 домов, которые вместят 1659 квартир. Их общая площадь составляет 107,3 тыс. кв. м.

Такое количество квартир на самом деле настораживает, если будущий ЖК сравнить с "Липинкой", где находится 42 дома и там есть всего 920 квартир, хотя выделена площадь достаточно большая — 145,06 тыс. кв. м.

В строительстве нового ЖК на территории университета генподрядчиком работ будет ООО "Атмосфера инжиниринг системз".

Юрист Георгий Могильный, говорит, что такое строительство противоречит Генеральному плану, поэтому не является законным. Эту же информацию подтверждает и документ 2014 года о Градостроительных условиях и ограничениях (ГУО). Его выдал тогдашний главный архитектор Киева Сергей Целовальник, требуя учесть при этом строительство в новом Генплане Киева.

Стоит отметить, что сейчас ректором НАУ является Максим Луцкий, который ранее был депутатом от "Партии Регионов". Кроме того, он является кумом экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Жители Киева и журналисты резко отреагировали на новость о строительстве ЖК.

"Национальный авиационный университет уже можно переименовать в" жилой комплекс НАУ ". Эта формулировка будет более точно изображать то, что происходит на территории университета", — пишет на странице в Facebook журналист Дмитрий Реплянчук.

По его словам, уже сейчас трудно сказать, чего больше на территории университета — ЖК или учебных корпусов. Очевидно, что после построения 14 новых домов ситуация осложнится еще больше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что студенты НАУ пожаловались на ужасное состояние общежитий, где сыплются стены и бегают тараканы.