Студентів шокував стан гуртожитку №11 Національного авіаційного університету

Незабаром початок нового навчального року і студенти столичних вишіх збираються до гуртожитків. У мережі зʼявились фото, які показують шокуючі умови проживання в гуртожитку №11 Національного авіаційного університету на вулиці Ніжинській, 29д.

Фото розмістив Телеграм-паблік "Київ без цензури".

На них видно стан кімнат, розбиту сантехніку та оголені дроти електрики. Вмиватися студентам доведеться зазираючи у розбите дзеркало, а зі стін осипається тинькування. За таке "задоволення" студентам доводиться платити 520 грн на місяць.

За інформацією ЗМІ, ремонту у гуртожитку не було вже 35 років.Також коли його зроблять невідомо. Стан кімнат поліпшують самі студенти — у коментарях до фото в соцмережах відзначають, що при заїзді до гуртожитку більшість приводить кімнати до ладу. Але стан самої будівлі незадовільний.

Загалом у гуртожитку 256 кімнат в які розселяють від двох до чотирьох людей. Середня оцінка з поміж 300 — 2,9 балів з 5. Рейтинг додали голоси за "добрих вахтерш". Мешканці відзначають — будівля сиплеться, а поруч з студентами живе безліч тарганів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві розламали інсталяцію з "радянським минулим".