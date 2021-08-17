Вціліла дитяча машинка і автомат з газованою водою. Ексклюзивні фото наслідків розносу радянських декорацій у центрі Києва

Дерев’яні уламки конструкцій розкидані по всій алеї

У центрі Києва на вулиці Інститутській, де активісти у вівторок, 17 серпня, рознесли "радянську" інсталяцію, ситуація вже стихла. На Алеї Героїв Небесної Сотні розкидані частини декорацій, вціліли лише автомати з газованою водою і дитяча машинка.

Про це повідомляє власний кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Так, від імпровізованих "хрущовок" залишилися лише дерев’яні уламки, розкидані по всій алеї. Залишки конструкцій розбирають організатори.

На місці присутні правоохоронці і кілька журналістів.

Примітно, що макети автоматів з газованою водою по 3 копійки, через які в мережі спалахнув справжній скандал, так і залишилися цілими і неушкодженими. Також активісти не чіпали синю дитячу машинку.

Фото: Ян Доброносов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Офісі Президента знесення інсталяцій назвали "наслідком маніпуляцій". Також спікер Зеленського Сергій Никифоров заявив, що конструкції не перекривали меморіал Героям Небесної Сотні, а були лише тимчасовим елементом для телетрансляції до Дня Незалежності.