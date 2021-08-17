"Последствие манипуляций": в ОП вступились за "советскую инсталляцию" на Аллее Героев Небесной Сотни

Эти декорации должны были послужить для телевизионной трансляции на День Независимости, — говорят в ОП

В Офисе Президента снос инсталляций с "ностальгией по СССР" на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве назвали "следствием манипуляций".

Такое мнение озвучил спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, возникшая ситуация вокруг этой инсталляции — следствие манипуляций и все заявления о том, что арт-объект "провоцирует ностальгию по Советскому Союзу" — не соответствуют действительности.

"Говорят, что это какие-то провокации ностальгии по Советскому Союзу, что там какие-то мы прославляем автоматы эти с газировкой, мороженое по 50 копеек. Это же совсем не о том, это декорации к телевизионной трансляции на День Независимости", — заявил Никифоров.

Спикер Зеленского добавил, что на Аллее Героев Небесной Сотни установлены не только советские декорации. Никифоров подчеркнул, что на других инсталляциях представлена казачья эпоха, царская эпоха, эпоха Второй мировой войны, а люди, по его мнению, акцентируют внимание только на автоматах с газировкой.

"Сейчас эти люди, которые пытаются снести конструкции, они сознательно акцентируют внимание только на советском периоде, игнорируя все остальное", — добавил Никифоров.

Никифоров добавил, что конструкции не перекрывали мемориал Героям Небесной Сотни, а были лишь временным элементом для телетрансляции ко Дню Независимости, который после всего должны были "убрать без последствий".

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за этой инсталляции в сети разразился нешуточный скандал, который перерос в акцию со сносом арт-объекта. Правоохранители на месте задержали четырех человек.