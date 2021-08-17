Инсталляцию с "ностальгией по СССР" на месте убийства Небесной сотни тут же снесли: фото до и после

После сноса инсталляции появилась информация о первых задержанных

В Киеве накануне Дня Независимости разгорелся нешуточный скандал из-за установленных на Аллее Героев Небесной Сотни инсталляций с "ностальгией по СССР". Там утром, 17 августа, начали установку "советских" автоматов с газировкой, однако к обеду пришли активисты и все снесли.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на фотографии очевидцев в Facebook.

Так, на месте гибели Небесной сотни появились фанерные коробки с интерьерами советских "хрущевок", автоматы с газировкой по 3 копейки и некоторые другие атрибуты из прошлого.

Реакция активистов не заставила себя ждать — в сети разгорелся нешуточный скандал, в который пришлось вмешаться местным властям.

"Это на Алее Героев Небесной Сотни нам Квартал 95 решил устроить выставку про "самое вкусное советское мороженное", "самую вкусную газировку по 3 копейки" и вот это все", - написал Юрий Бирюков в Facebook.

Активисты и волонтеры требовали убрать эту инсталляцию из Аллеи Героев Небесной Сотни, потому что ей там явно не место.

"Считаю, что эта позорная артинсталляция не должна загромождать Аллею Героев Небесной Сотни, тем более в 30-ю годовщину Независимости. Уже в новейшей истории Украины 8-й год идет война, которая является продолжением борьбы за свободу и независимость. И пусть иностранные делегации и гости города, которые приедут в Киев, увидят какой цене Украина выстояла и продолжает оказывать сопротивление агрессору. Еще неделю, чтобы исправиться", — написал волонтер Роман Бурко в Facebook.

Вот как выглядела инсталляция "с ностальгией по СССР" :

На инцидент отреагировал городской глава Киева Виталий Кличко. Он заявил, что выставку нужно убрать, потому что она не была согласована с руководством музея Революции Достоинства. Также Кличко добавил, что разрешений на эту арт-инсталляцию КГГА не выдавало.

Также к месту происшествия прибыли разъяренные представители "Нацкорпуса", которые разобрали эту инсталляцию на куски.

Так инсталляция выглядит сейчас:

Как написал журналист Александр Рудоманов в Facebook, на месте начались задержания. По предварительной информации, задержали четверых человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что подготовка к параду ко Дню Независимости Украины уже успела стать скандальной. Так, в обществе разразился скандал из-за того, что женщины-военнослужащие вынуждены маршировать в туфлях на довольно высоких каблуках вместо удобной армейской обуви, как это было ранее.