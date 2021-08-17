Інсталяцію з "ностальгією за СРСР" на місці вбивства Небесної сотні тут же знесли: фото до і після

Після знесення інсталяції з'явилася інформація про перших затриманих

У Києві напередодні Дня Незалежності розгорівся величезний скандал через встановлені на Алеї Героїв Небесної Сотні інсталяції з "ностальгією за СРСР". Там вранці, 17 серпня, почали установку "радянських" автоматів з газованою водою, проте до обіду прийшли активісти і все знесли.

Про це "Телеграф" пише з посиланням на фотографії очевидців у Facebook.

Так, на місці загибелі Небесної сотні з'явилися фанерні коробки з інтер'єрами радянських "хрущовок", автомати з газованою водою по 3 копійки і деякі інші атрибути з минулого.

Реакція активістів не змусила себе чекати — в мережі розгорівся неабиякий скандал, в який довелося втрутитися місцевій владі.

"Це на Алеї Героїв Небесної Сотні нам Квартал 95 вирішив влаштувати виставку про "найсмачніше радянське морозиво", "найсмачнішу газовану воду по 3 копійки" і ось це все", - написав Юрій Бірюков у Facebook.

Активісти і волонтери вимагали прибрати цю інсталяцію з Алеї Героїв Небесної Сотні, тому що їй там явно не місце.

"Вважаю, що ця ганебна артінсталляція не повинна захаращувати Алею Героїв Небесної Сотні, тим більше в 30-ту річницю Незалежності. Вже у новітній історії України 8-й рік йде війна, яка є продовженням боротьби за свободу і незалежність. І нехай іноземні делегації та гості міста, які приїдуть до Києва, побачать якою ціною Україна вистояла і продовжує чинити опір агресору. Ще тиждень, щоб виправитися", - написав волонтер Роман Бурко у Facebook.

Ось як виглядала інсталяція "з ностальгією за СРСР":

На інцидент відреагував міський голова Києва Віталій Кличко. Він заявив, що виставку треба прибрати, тому що вона не була узгоджена з керівництвом музею Революції Гідності. Також Кличко додав, що дозволів на цю арт-інсталяцію КМДА не видавала.

Також до місця події прибули розлючені представники "Нацкорпусу", які розібрали цю інсталяцію на шматки.

Так інсталяція виглядає зараз:

Як написав журналіст Олександр Рудоманов у Facebook, на місці почалися затримання. За попередньою інформацією, затримали чотирьох осіб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що підготовка до параду до Дня Незалежності України вже встигла стати скандальною. Так, в суспільстві вибухнув скандал через те, що жінки-військовослужбовці змушені марширувати в туфлях на досить високих підборах замість зручною армійського взуття, як це було раніше.