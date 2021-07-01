"Может, еще в камуфляжные бикини оденем?": в сети разгорается скандал из-за "парадной" формы женщин-военнослужащих ВСУ (фото)

Менее двух месяцев остается до празднования 30-й годовщины Независимости Украины и анонсированного президентом страны Владимиром Зеленским "большого" военного парада. Немудрено, что в Вооруженных силах Украины уже проходят репетиции торжественного прохождения парадными расчетами военнослужащих.

Однако и здесь не обошлось без скандала. В соцсетях распространяются фотографии с репетиции, на которых видно, что женщины-военнослужащие маршируют в туфлях на довольно высоких каблуках.

Так, журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в соцсети Facebook припомнила форму парада 2019 года, где женщины-военнослужащие отлично выглядели в армейских ботинках нового образца, и назвала нынешнее положение дел издевательством, а также "нулевым равноправием в армии".

Политический аналитик Павел Нусс назвал происходящее "надругательством и высмеиванием армии", а также выразил убеждение, что "женщина-военнослужащий в туфлях на каблуках - это еще и издевательства, и сексизм".

Он также призвал нардепов из парламентской фракции "Европейская солидарность" отреагировать на политическом уровне "и предотвратить эту бессмыслицу, которая на фото".

На его призыв отреагировала нардеп от упомянутой фракции Ирина Фриз, которая пообещала с коллегами-депутатами в пятницу, 2 июля, зарегистрировать в парламенте обращение к Минобороны Украины касательно предоставления "разъяснений относительно этого фото дефиле".

"Ответ и аргументы оправдания, если это факт, опубликуем и будем требовать от организаторов вот такого "парада" прекратить грубое издевательство и дискредитацию женщин-военнослужащих и ВСУ", - добавила она.

Также она пообещала поднять этот вопрос на пятничном традиционном часе правительства в парламенте.

Как сообщалось, 19 июня 2021 года командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, был награжден мечом королевы Великобритании.