Командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, награжден мечом королевы Британии (фото, видео)

Полковник Михаил Драпатый, который в 2014 году командовал тем самым БМП, попавшим на знаменитое видео прорыва украинских войск в забаррикадированный сторонниками "русского мира" Мариуполь, был награжден переходным мечом королевы Великобритании.

Об этом сообщило посольство Британии в Украине.

"Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручает Британскую почетную саблю лучшему выпускнику Института государственного военного управления при Университете обороны Украины", - говорится в подписи к видео, размещенном в Фейсбук посольства.

"Вручая саблю полковнику Михаилу Драпатому, я сказала, как горжусь его достижениями. (Хотя и не настолько, как его родители!)", - добавила в твиттер посол Британии в Украине Меллинда Симмонс.

Я вручила почесну шаблю кращому випускнику Національного університету оборони України, яку Британія подарувала Україні 26 років тому. Вручаючи шаблю полковнику Михайлу Драпатому, я сказала, як пишаюся його досягненнями. (Хоча й не настільки, як його батьки!) pic.twitter.com/nucuuTBuSO — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 19, 2021

В 2014 году тогда еще майор Драпатый был командиром 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Помимо участия в освобождении Мариуполя также известен за то, что вывел 260 бойцов из "Изваринского котла" в ночь с 6 на 7 августа 2014 года.

В апреле 2019 получил звание полковника.

То самое видео:

Как сообщалось ранее, в 2021 году Украина потратит почти 5,5 миллиарда гривен на празднование Дня независимости.