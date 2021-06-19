На празднование Дня независимости Украина потратит беспрецедентную сумму

Кабмин выделит на празднование 30-летия независимости Украины около 5,5 миллиарда гривен.

Об этом сказано в выводах Минфина относительно распоряжения Кабмина, пишет Экономическая правда.

"Согласно финансово-экономических расчетов к проекту акта его реализация потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423,2 млн грн, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в план мероприятий включены лишь мероприятия, имеющие соответствующее финансирование, а их реализация будет проводится с привлечением средств из государственного и местных бюджетов, а также не запрещенных законом источников.

Как известно, в Украине День независимости отмечается 24 августа.

Примечательно, что эта сумма в разы превышает расходы на празднования в 2020 году, тогда на организацию мероприятий в столице выделили 1,6 миллиона гривен, а в 2019 и того меньше - 549,6 тысяч

Как сообщалось ранее, в этом году празднования будут длиться три дня, а президент Владимир Зеленский рассказал, что программа будет насыщена различными событиями, некоторые из которых пройдут в Украине впервые.